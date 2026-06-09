Magistrații au amânat începerea judecății pe fond în procesul lui Călin Georgescu

Magistrații din cadrul Judecătoriei Sector 1 au amânat începerea judecății pe fond în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Noul termen pentru proces a fost stabilit pe 19 august.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns, marți dimineață, în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, unde a fost întâmpinat de mulțimea de susținători.

La ieșirea de la Tribunal, fostul prezidențiabil a transmis un mesaj românilor.

„România este un stat neo-fanariot, iar această rețetă fanariotă s-a aplicat cu succes. Îndatorări uriașe, taxe și impozite nejustificate și jug pe poporul român. Tinerii pleacă din țară. Sunt 10 milioane de români dintre ai noștri care lucrează, trăiesc și lucrează peste granițele țării. Fabrici se închid permanent, datoriile cresc amețitor, salariile și pensiile au ajuns la limita de supraviețuire, iar educația, cea mai mare bogăție a națiunii române și sănătatea sunt în colaps”, a declarat Călin Georgescu în fața Judecătoriei Sector 1.

„Ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești”

Călin Georgescu a criticat dur actuala conducere politică a țării.

„În fapt, România este instituțional ocupată, iar țara nu mai este în priză, țara este în prăbușire. Lovitura de stat care a început pe data de 6 decembrie 2024 a atins zilele trecute apogeul. Adică ziua de 4 iunie 2024, anul acesta, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești, anulând total alegerile parlamentare de pe 30 decembrie 2024 și vocea poporului prin forma abuzivă și sfidătoare a propunerii de guvern. Se impune asumarea răspunderii de către inițiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic și social masiv. Și, în același timp, aceeași răspundere o poartă și viitoarele partide politice care probabil vor vota acest guvern.

„Începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni”

Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului României care mai are inimă, dragoste de țară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ față de țară și față de poporul român. A venit vremea să vă ridicați. Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat.

Suntem în cazuri extreme, în care se pune problema viitorului națiunii române. Pentru că se iau acțiuni nechibzuite și distructive. Iar fiecare oră care trece și nu se acționează este o oră în plus în care acest personaj demontează, cărămidă cu cărămidă, fundația națiunii române.

Prin urmare, România vă privește, istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, va fi prea târziu de salvat ceva. Este o fereastră a oportunității de a intra pe firul democrației care este acum. Ridicați-vă, aveți atitudine, apărați țara înainte ca ultima lumină a democrației să se stingă definitiv. Momentul este acum și nu există mâine”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru promovarea doctrinei legionare

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, sub măsura controlului judiciar, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Instanța a respins contestația lui Călin Georgescu

În luna februarie 2026, instanța a respins contestația lui Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1, care a constatat că rechizitoriul împotriva sa este legal întocmit de procurori și poate fi trimis la instanță pentru judecare.

Potrivit procurorilor, Georgescu ar fi promovat personaje precum Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. De asemenea, fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi implicat într-o organizație de extremă dreapta cu caracter fascist, rasist sau xenofob

Acuzațiile împotriva sa au legătură cu declarațiile și acțiunile din perioada 16 iunie 2020-16 mai 2025, inclusiv cu citarea lui Corneliu Zelea Codreanu într-o emisiune TV din mai 2025.

sursa: Facebook /Alexandru Dorel Petrică