Magistrații au amânat începerea judecății pe fond în procesul lui Călin Georgescu

Prima pagină » Video » Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1: „Începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal”. Când este următorul termen de judecată

Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1: „Începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal”. Când este următorul termen de judecată

Ruxandra Radulescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Magistrații din cadrul Judecătoriei Sector 1 au amânat începerea judecății pe fond în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Noul termen pentru proces a fost stabilit pe 19 august.

Vezi galeria foto
7 poze

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a ajuns, marți dimineață, în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, unde a fost întâmpinat de mulțimea de susținători.

La ieșirea de la Tribunal, fostul prezidențiabil a transmis un mesaj românilor.

„România este un stat neo-fanariot, iar această rețetă fanariotă s-a aplicat cu succes. Îndatorări uriașe, taxe și impozite nejustificate și jug pe poporul român.

Tinerii pleacă din țară. Sunt 10 milioane de români dintre ai noștri care lucrează, trăiesc și lucrează peste granițele țării. Fabrici se închid permanent, datoriile cresc amețitor, salariile și pensiile au ajuns la limita de supraviețuire, iar educația, cea mai mare bogăție a națiunii române și sănătatea sunt în colaps”, a declarat Călin Georgescu în fața Judecătoriei Sector 1.

„Ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești”

Călin Georgescu a criticat dur actuala conducere politică a țării.

„În fapt, România este instituțional ocupată, iar țara nu mai este în priză, țara este în prăbușire. Lovitura de stat care a început pe data de 6 decembrie 2024 a atins zilele trecute apogeul.

Adică ziua de 4 iunie 2024, anul acesta, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești, anulând total alegerile parlamentare de pe 30 decembrie 2024 și vocea poporului prin forma abuzivă și sfidătoare a propunerii de guvern.

Se impune asumarea răspunderii de către inițiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic și social masiv. Și, în același timp, aceeași răspundere o poartă și viitoarele partide politice care probabil vor vota acest guvern.

Magistrații au amânat începerea judecății pe fond în procesul lui Călin Georgescu

Magistrații au amânat începerea judecății pe fond în procesul lui Călin Georgescu

„Începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni”

Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului României care mai are inimă, dragoste de țară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ față de țară și față de poporul român. A venit vremea să vă ridicați. Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat.

Suntem în cazuri extreme, în care se pune problema viitorului națiunii române. Pentru că se iau acțiuni nechibzuite și distructive. Iar fiecare oră care trece și nu se acționează este o oră în plus în care acest personaj demontează, cărămidă cu cărămidă, fundația națiunii române.

Prin urmare, România vă privește, istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, va fi prea târziu de salvat ceva. Este o fereastră a oportunității de a intra pe firul democrației care este acum. Ridicați-vă, aveți atitudine, apărați țara înainte ca ultima lumină a democrației să se stingă definitiv. Momentul este acum și nu există mâine”, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru promovarea doctrinei legionare

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, sub măsura controlului judiciar, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Instanța a respins contestația lui Călin Georgescu

În luna februarie 2026, instanța a respins contestația lui Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1, care a constatat că rechizitoriul împotriva sa este legal întocmit de procurori și poate fi trimis la instanță pentru judecare.

Potrivit procurorilor, Georgescu ar fi promovat personaje precum Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. De asemenea, fostul candidat la președinție este acuzat că ar fi implicat într-o organizație de extremă dreapta cu caracter fascist, rasist sau xenofob

Acuzațiile împotriva sa au legătură cu declarațiile și acțiunile din perioada 16 iunie 2020-16 mai 2025, inclusiv cu citarea lui Corneliu Zelea Codreanu într-o emisiune TV din mai 2025.

sursa: Facebook /Alexandru Dorel Petrică

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
SCANDAL USR, ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR, ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată

Cele mai noi

Trimite acest link pe