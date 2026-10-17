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A 19-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Nu cedăm!” și „Nicușor, trădător!”

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Pentru a 19-a noapte la rând, oamenii s-au adunat în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil au venit cu pancarte, steaguri și scandează pentru eliberarea acestuia.

Aproximativ 300 de persoane s-au adunat astăzi, în fața Arestului Central, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după ce a fost arestat în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

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Mulțimea a venit cu pancarte și steaguri și au scandat minute în șir: „Nu cedăm!”, „Călin Georgescu, nevinovat!” și „Nicușor, trădător!”.

Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.

Acesta a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Ce a transmis Călin Georgescu în „ultimul cuvânt” rostit la Tribunal, înainte de decizia eliberării din spatele gratiilor

Călin Georgescu s-a prezentat vineri în fața judecătorului de la Tribunalul București, iar Gândul a publicat declarația oficială consemnată în numele său.

„Inculpatul Georgescu Călin, având cuvântul, în primul rând dorește să arate că este de acord cu concluziile formulate de apărătorii săi. În al doilea rând pledează nevinovat în această situație. În al treilea rând, nu dorește să se sustragă sub nicio formă, ba din contra dorește să fie judecat acest dosar din două motive.

O dată, imaginea sa față de poporul român și în mod special față de familia sa și față de cei doi copii minori în fața cărora s-au produs foarte multe abuzuri și traume cu pretinsele căutări de probe în situația dată acum mai bine de 2 săptămâni.

În plus de asta, ca orice cetățean care se confruntă cu un abuz evident, cu încălcarea tuturor drepturilor fundamentale, nu a avut și nu va avea decât o singură apărare, legea. Are convingerea că judecătorul va face astăzi nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. La final mai menționez următorul lucru: eu m-am ridicat pentru necazurile săracilor”, este declarația oficială consemnată în numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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