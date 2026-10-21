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A 23-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii cer eliberarea fostului prezidențiabil și scandează „Jos dictatura!”

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Susținătorii lui Călin Georgescu continuă să protesteze în fața Arestului Central din Capitală, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. Aproximativ 150 de persoane s-au adunat, miercuri seară, 21 octombrie, pentru a 23-a noapte consecutivă, ca să ceară eliberarea acestuia.

Protestele continuă pe strada George Georgescu din București, în apropierea Pieței Unirii, unde susținătorii fostului candidat la prezidențiale se adună seară de seară, încă din 29 septembrie, când acesta a fost arestat preventiv.

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În jurul orei 20:00, aproximativ 150 de oameni se aflau în fața centrului de detenție. Ca și în serile precedente, mainfestația are ca principală revendicare eliberarea lui Călin Georgescu. Oamenii au venit cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere și au scandat minute în șir „Libertate!”, „Eliberați-l!” și „Jos dictatura!”.

Protestele continuă de trei săptămâni în fața Arestului Central

Manifestațiile au început în seara de 29 septembrie, imediat după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. De atunci, susținătorii săi s-au adunat zilnic în fața centrului de detenție, în număr variabil, pentru a contesta măsura dispusă de instanță.

În primele zile au fost prezente câteva sute de persoane, iar în seara de 4 octombrie participarea a ajuns la aproximativ 2.000 de oameni, cea mai numeroasă manifestație de la începutul protestelor. În ultimele seri, numărul participanților a fost mai redus.

Noi percheziții la reședința lui Călin Georgescu

Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Este al patrulea dosar penal al fostului candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu ar putea ieși din Arestul Central. Decizie așteptată vineri, 23 octombrie

A 23-a noapte de proteste are loc cu doar câteva zile înaintea unui moment important pentru situația juridică a lui Călin Georgescu.

Vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 09:00, Curtea de Apel București va analiza contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale a fost înlocuită cu arestul la domiciliu.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o.

Astfel, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în Arestul Central până la pronunțarea unei soluții definitive asupra contestației. Dacă judecătorii Curții de Apel vor menține hotărârea Tribunalului București, Georgescu va putea părăsi centrul de detenție, urmând să fie plasat în arest la domiciliu.

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