Programul Guvernului Adrian Veştea pare să fi fost definitivat. Conform calendarului asumat, acesta ar urma să fie asumat joi în Parlamentul României. Cu aceeași ocazie, va fi prezentat și noul Cabinet, prezăzut să fie bătut în cuie miercuri seară, adică azi.

Dacă formula Cabinetului încă se negociază la această oră, programul de guvernare pare să fi fost elaborat deja. Printre noutăți, ar fi modificări de substanță în Apărare, Educație și Sănătate.

La Apărare, Programul SAFE, înarmarea și dezvoltarea infrastructurii de transport civile și militare, sunt prioritare și complementare.

La Educație, programul menționează ținta de 15% din bugetul general pentru educație până în 2030, actualizarea planurilor-cadru, extinderea școlilor-pilot și dezvoltarea învățământului dual.

La Sănătate, Veștea propune reducerea paturilor de spital și orientarea fondurilor către ambulatoriu și prevenție.

SAFE și 5% pentru Apărare

Unul dintre pilonii centrali ai programului este securitatea națională. Guvernul Veștea vrea să valorifice integral cele 16,68 miliarde euro obținute prin Programul SAFE – Security Action for Europe.

Banii ar urma să fie folosiți pentru înzestrarea Armatei, infrastructură cu dublă utilizare civilă și militară și revitalizarea industriei naționale de apărare.

Programul prezintă apărarea nu doar ca obligație strategică, ci și ca motor economic, prin crearea de locuri de muncă, transfer tehnologic, stimularea producției interne și dezvoltarea lanțurilor de furnizori românești.

Documentul pune accent și pe conectarea Moldovei și a regiunilor estice ale României la marile coridoare europene de transport, inclusiv din perspectiva mobilității militare.

Comitetul Național de Coordonare a Mobilității Militare

Guvernul vrea înființarea unui Comitet Național de Coordonare a Mobilității Militare, cu participarea Ministerului Transporturilor, Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe.

La Apărare, programul prevede creșterea graduală a cheltuielilor și investițiilor până la 5% din PIB, din care 3,5% pentru cheltuieli de bază în apărare și 1,5% pentru cheltuieli conexe și investiții cu impact mai larg în domeniul apărării.

Sănătate: mai puține paturi, plată după performanță și controale pentru concedii medicale

În sănătate, Guvernul Veștea propune reducerea cu peste 20% până în 2030 a numărului de paturi cu spitalizare continuă. Măsura este legată de dezvoltarea ambulatoriilor, a serviciilor de prevenție, a medicinei de familie și a îngrijirilor paliative.

Programul introduce ideea plății în funcție de performanță pentru medici, criterii de performanță pentru șefii de secție și optimizarea sporurilor în funcție de numărul de servicii medicale acordate.

O măsură cu potențial de controversă prevede desfacerea contractului de muncă pentru personalul medical care desfășoară, în timpul programului din sistemul public, activități medicale în alte unități sanitare.

Guvernul mai propune controale asupra medicilor și beneficiarilor pentru descurajarea concediilor medicale fictive, reducerea centrelor de permanență din mediul urban și obligația ca furnizorii privați care vor contract cu CNAS să aibă minimum 80% din personal angajat cu normă întreagă.

Educație: 15% din bugetul general pentru educație până în 2030 și școală doar de dimineață

În educație, programul menționează ținta de 15% din bugetul general pentru educație până în 2030, actualizarea planurilor-cadru, extinderea școlilor-pilot și dezvoltarea învățământului dual.

O măsură cu potențial de dezbatere este evaluarea profesorilor inclusiv prin raportare la diferențele dintre notele acordate elevilor în școală și rezultatele de la examenele naționale.

Guvernul propune și pilotarea și generalizarea programului „Școală de la 8 la 17”, dezvoltarea programului „Școală după școală”, mese sănătoase în școli, digitalizarea catalogului și reducerea birocrației pentru cadrele didactice.

În cercetare, programul vorbește despre finanțare publică în creștere până la 1% din PIB până în 2030 și priorități precum inteligența artificială, biotehnologiile și semiconductorii.

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