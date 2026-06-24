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Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA

Olga Borșcevschi
Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sub controlul judiciar impus de DNA
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Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns miercuri dimineață la Tribunalul București, unde judecătorii urmează să decidă dacă mențin sau ridică măsura controlului judiciar dispusă în dosarul în care este cercetat pentru presupuse fapte de corupție din perioada cand era primar al Sectorului 6. „Mă simt puțin agresat”, a spus edilul la ieșirea de la instanță.

Ciprian Ciucu a avut termen la Tribunalul București unde se judecă o contestație a sa în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Termenul a fost pentru ora 8, când ediliul a și fost prezent. La ieșirea din Tribunalul București, edilul nu a vrut să facă declarații în fața jurnaliștilor și a spus că se simte agresat. „În momentul ăsta mă simt puțin agresat”, a subliniat el.

Primarul general al Capitalei si prim-vicepresedintele PNL, Ciprian Ciucu, soseste la sediul Directiei Nationale Anticoruprie (DNA), in Bucuresti, joi, 18 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Acuzațiile DNA împotriva lui Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită și a fost pus sub control judiciar, iar jurnalista Denis Rifai a fost pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită, aceasta fiind prietenă cu fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor.

Ciprian Ciucu la DNA

Edilul este acuzat că, în campania electorală din noiembrie-decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri beneficii constând în servicii de publicitate și consultanță electorală.

Pe 18 iunie, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, alături de trei oameni de afaceri, având mai multe obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei şi să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie – decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti. În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, spun procurorii.

Primarul general al Capitalei si prim-vicepresedintele PNL, Ciprian Ciucu, paraseste sediul Directiei Nationale Anticoruprie (DNA), in Bucuresti, joi, 18 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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