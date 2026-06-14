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Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”

Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
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În cursul zilei de duminică, 14 iunie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Desemnarea sa în această poziție, însă, a adus un val de reacții din partea politicienilor. De pildă, Ciprian Ciucu a lansat un atac frontal la adresa președintelui României, după anunțul din această dimineață. El a susținut că facțiunea liberală nu a fost consultată în prealabil și nici „întrebată cu privire la această nominalizare”.

Ciprian Ciucu a continuat să susțină că au aflat de această veste „când au început să sune telefoanele”. De altfel, edilul Capitalei a susținut că acest aspect reprezintă „un act de agresiune la adresa unui partid democratic”.

Mesajul lui Ciprian Ciucu pe Facebook

Vezi AICI cine este Adrian Veștea și ce relație are cu Ilie Bolojan.

Mesajul lui Ciprian Ciucu

„Complot. Trădare. Ingerință

Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.

Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.

Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a notat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto, Administrația Prezidențială

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