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Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac: „Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac: „Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor”
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Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, a reacționat după ce Eugen Tomac a fost nominalizat oficial în funcția de premier de președintele Nicușor Dan. Acesta a transmis că este convins că noul prim-ministru va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de învestire al Parlamentului. 

Claudiu Manda a comentat într-o postare pe Facebook numirea lui Eugen Tomac și a subliniat că România are nevoie de stabilitate, seriozitate și responsabilitate. Secretarul general al PSD a subliniat că partidul va analiza cu seriozitate propunerile pe care le va face noul premier, iar calitatea echipei guvernamentale şi programul de guvernare vor fi elementele decisive.

„Avem o propunere din partea președintelui României, iar în acest moment toate forțele politice pro-occidentale trebuie să privească dincolo de interesele de partid și să pună pe primul loc interesul României. Pentru Partidul Social Democrat, criteriul esențial este unul simplu: competența. România are nevoie de oameni profesioniști, credibili și capabili să livreze rezultate. Nu funcțiile sunt importante, ci capacitatea de a guverna eficient și de a oferi siguranță cetățenilor.

Prin urmare, vom analiza cu toată seriozitatea propunerile pe care le va face domnul Eugen Tomac. Pentru PSD, calitatea echipei guvernamentale și programul de guvernare vor fi elementele decisive. Experiența, expertiza profesională și capacitatea de a gestiona domenii-cheie ale statului vor fi principalele criterii după care vom evalua această propunere”.

„Acest guvern trebuie să pună pe primul loc așteptările oamenilor, nu orgoliile și jocurile politice”

Europarlamentarul a subliniat că românii au nevoie de un guvern care să mențină echilibrul finanțelor publice fără a transfera întreaga povară pe umerii cetățenilor și fără să sacrifice investițiile, dezvoltarea comunităților locare și protejarea celor cu venituri mici și medii. De asemenea, Manda a subliniat că noul guvern trebuie să prioritizeze așteptările românilor, nu orgoliile și jocurile politice.

„Acest guvern trebuie să pună pe primul loc așteptările oamenilor, nu orgoliile și jocurile politice. România trebuie să rămână o țară stabilă, respectată în Europa și în NATO, capabilă să ofere predictibilitate cetățenilor și mediului economic. În astfel de momente, responsabilitatea este mai importantă decât orice calcul politic”.

Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac

În finalul mesajului, secretarul general al PSD a transmis că îl cunoaște pe Eugen Tomac și a subliniat că este convins că acesta va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de învestire al Parlamentului.

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