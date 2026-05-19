Secretarul general PSD răspunde liberalilor: „România nu depinde de un singur om"

Replica social-democraților la comunicatul liberalilor a venit numaidecât. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, acuză o „campanie disperată” în jurul premierului demis Ilie Bolojan.

De asemenea, Manda critică și măsurile de austeritate ale Guvernului.

„Acesta este momentul adevărului”

Într-o postare pe Facebook, PNL a scris că social-democrații au doar două opțiuni: ori își asumă guvernarea României, ori recunosc că nu au capacitatea de a conduce țara.

Tot pe Facebook, Claudiu Manda arată că liberalii duc o „campanie disperată” prin care încearcă să convingă populația de necesitatea măsurilor guvernamentale adoptate de Ilie Bolonjan.

„Acesta este momentul adevărului. Pentru că, dincolo de toate declarațiile și jocurile politice din ultimele săptămâni, românii vor vedea cine pune pe primul loc stabilitatea țării și cine pune pe primul loc orgoliile personale”, a scris pe Facebook Claudiu Manda.

„Observ în aceste zile o campanie disperată care încearcă să convingă românii că fără domnul Bolojan nu mai există soluții pentru această țară. Dar România nu depinde de un singur om. Și, cu siguranță, România nu mai vrea un premier care pune întreaga povară a guvernării doar pe umerii oamenilor și care le cere permanent românilor să suporte, să se sacrifice și să mai aștepte.

Domnule Bolojan, ați demonstrat deja ce înseamnă modelul dumneavoastră de guvernare: inflația a ajuns la 10,7%, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar economia României a intrat în recesiune tehnică.

Iar acum veniți și vorbiți de «vânzători de iluzii».

Numai că rezultatele concrete ale guvernărilor PSD nu au fost iluzii.

Nu au fost iluzii nici creșterea pensiilor.

Nici creșterea salariilor.

Nici investițiile publice.

Nici dezvoltarea comunităților locale.

Nu sunt iluzii nici școlile, nici spitalele, nici locurile de muncă create prin investiții.

„România are nevoie de lideri care construiesc”

Iar acesta este, de fapt, momentul adevărului: momentul în care alegi între oameni și calcule politice.

Pentru că politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică.

România are nevoie de lideri care construiesc pentru oameni, nu de politicieni care cred că țara începe și se termină cu ei”, a transmis secretarul general al PSD.

După consultările de luni, de la Palatul Cotroceni, liderii PSD au precizat că doresc refacerea coaliției pro-europene, dar fără Ilie Bolojan. În schimb, atât PNL, cât și USR au anunțat că nu vor mai intra într-o coaliție alături de Partidul Social Democrat.

