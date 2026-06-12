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Claudiu Năsui traduce datele dezastruoase de la INS: „Cu o inflație de 10,9%, mesajul statului către români este clar: Nu vă țineți banii în lei”

Claudiu Năsui traduce datele dezastruoase de la INS:
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Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei și actual deputat, traduce datele dezastruoase de la INS. Potrivit comunicatului transmis de Institutul Național de Statistică, inflația a atins 10,85% în mai, de la 10,71% în luna aprilie. Serviciile, mărfurile nealimentare și cele alimentare au înregistrat scumpiri.

În acest sens, Claudiu Năsui a atras atenția asupra situației economice, traducând datele dezastruoase furnizate de INS.

Claudiu Năsui traduce datele dezastruoase de la INS Cu o inflație de 10,9%, mesajul statului către români este clar Nu vă țineți banii în lei

Claudiu Năsui traduce datele dezastruoase de la INS

„Cu o inflație de 10,9%, mesajul statului către români este clar: Nu vă țineți banii în lei”, este mesajul notat de Claudiu Năsui pe Facebook, astăzi.

Ce arată datele Institutului Național de Statistică (INS)

Vineri, 12 iunie 2026, Institutului Național de Statistică (INS) a furnizat noi date economice.

Rata anuală a inflației a urcat la 10,85% în mai, de la 10,71% în aprilie, pe fondul scumpirii serviciilor (+13,53%), mărfurilor nealimentare (+12,54%) și produselor alimentare (+6,78%), potrivit INS. La categoria mărfurilor nealimentare, cea mai mare creștere de preț a fost înregistrată la energia electrică, care s-a scumpit cu 55,49% după eliminarea plafonării tarifelor.

INS arată că, pe lângă energia electrică, s-au înregistrat scumpiri semnificative la carburanți: benzina (+30,55%) și motorina (+36,85%). Au crescut și prețurile la energia termică (+10,7%), cărți și reviste (+10,62%), detergenți (+10,19%), tutun și țigări (+7,42%), produse de igienă și cosmetice (+7,14%), precum și medicamente (+4,36%). Gazele naturale s-au scumpit cu 1,53% față de mai 2025. Vezi AICI toate datele.

INS a publicat și un comunicat prin care relevă domeniile în care se câștigă cele mai mari salarii în România. Cele mai mari salarii nete au fost raportate în sectorul extracției petrolului și gazelor naturale. Sectorul este urmat de cel al domeniului IT. O serie de domenii se află la polul opus, însă. De asemenea, salariul mediu net din România a înregistrat o scădere în aprilie 2026, ajungând la 5.843 de lei, cu 95 de lei sub nivelul din luna martie. Vezi AICI unde s-au înregistrat scăderi ale salariilor.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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