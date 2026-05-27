Claudiu Năsui: „Aceiași politicieni care au crescut taxele, cresc acum din nou cheltuielile”

Claudiu Năsui, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, face referire la noua lege a salarizării unitare. În cursul zilei de luni, 25 mai, Ministerul Muncii a publicat, în transparență decizională, acest proiect de lege. Este una dintre reformele asumate de România prin PNRR.

Acum, proiectul noii legi a salarizării unitare este analizat îndeaproape atât de specialiști, cât și de oameni politici. Printre cei care au transmis o opinie în spațiul public se numără și Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei și actual deputat.

Mesajul lui Claudiu Năsui

„Aceiași politicieni care au crescut taxele, cresc acum din nou cheltuielile. Noua lege a salarizării unitare (a 3-a în România) crește din nou salariile la stat cu încă 8 miliarde de lei. Principiul de bază la stat este «cine împarte parte își face»”, se arată în mesajul lui Claudiu Năsui, pe Facebook.

Noua lege a salarizării unitare a fost pusă în transparență decizională

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 25 mai, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care asigură interimatul și la Ministerul Muncii, Dragoș Pîslaru a afirmat că viitoarea lege nu are ca obiectiv majorarea uniformă a salariilor, ci reorganizarea sistemului pe criterii de echitate și performanță. Conform simulărilor realizate la nivelul ministerului, noua grilă salarială ar putea aduce venituri mai mari pentru circa 56% dintre angajații din sectorul public.

Proiectul prevede că niciun bugetar nu va încasa un salariu mai mic decât cel din decembrie 2026, dacă își păstrează funcția și condițiile de muncă. În cazul în care noua grilă salarială va indica un venit mai redus, diferența va fi compensată lunar printr-o plată tranzitorie. Ea va fi  acordată până cel târziu la finalul anului 2031.

