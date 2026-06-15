Fostul președinte al PNL a spus că, dincolo de scandalul intern anticipat în partid, prioritatea ar trebui să fie instalarea rapidă a unui Executiv.

„Eu sper ca, dincolo de scandalul pe care putem conta toți din Partidul Național Liberal de astăzi. Și, mă rog, zilele următoare, să avem totuși o decizie și să avem un guvern. Cu PNL, fără PNL, cu Veștea, fără Veștea, nu știu. România este într-o criză din ce în ce mai acută. Cu fiecare zi, pe multiple planuri, și noi ne permitem să nu avem un guvern”, a afirmat Antonescu.

Reducerea deficitului, ca la măcelărie

Antonescu a afirmat că guvernarea Bolojan ar fi reușit un singur lucru, reducerea deficitului, însă „cu ce preț” și fără „imaginație” sau „creativitate politică”.

„A fost o guvernare proastă care n-a reușit decât un singur lucru: să reducă deficitul. Dar cu ce preț, fără niciun fel de efort de imaginație, fără niciun fel de creativitate politică, pur și simplu ca la măcelărie. Lovind în cei care nu se puteau feri, care nu se puteau apăra”, a declarat Antonescu.

Mai mult, fost liberal, a criticat direct bilanțul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria El suținut că acesta a fost „un prim-ministru foarte slab” și „un demagog destul de rudimentar”.

Sursa video: Antena 3 CNN

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