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Crin Antonescu. Scena politică este blocată de „un circ în jurul domnului Bolojan”. „Un prim-ministru foarte slab, un demagog destul de rudimentar”

Crin Antonescu (s) și Ilie Bolojan
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Crin Antonescu, fostul lider liberal a afirmat că România nu își mai permite să rămână fără un guvern cu puteri depline. El a acuzat că scena politică este blocată de „un circ în jurul domnului Bolojan”.

„Asistăm, a trecut deja mai bine de 40 de zile de când nu avem un guvern într-o țară care are nevoie mai mult decât oricând de un guvern normal, cu capacități depline, și în timpul ăsta asistăm la o Bolojeniadă. La un circ în jurul domnului Bolojan care nu se mai termină”, a critică Crin Antonescu.

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