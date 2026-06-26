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CTP susține că Nicușor Dan e pus în fața unei alegeri-turnesol, între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan: „Un reflector i se pune acum președintelui pe față”

CTP susține că Nicușor Dan e pus în fața unei alegeri-turnesol, între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan:
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Președintele Nicușor Dan are în acest moment două nominalizări pentru funcția de prim-ministru. Siegfried Mureșan, din partea PNL, USR și UDMR și Sorin Grindeanu, din partea PSD. Ziaristul Cristian Tudor Popescu scrie pe o rețea de socializare că Dan are de luat o decizie foarte grea, întrucât este nevoie ca, în orice variantă, viitorul executiv să aibă susținere în Parlament.

CTP: Președintele are un reflector pe față

”Președintele luminat la față
Iată că președintele N. Dan se află, în fine, în fața unei alegeri turnesol, pe care nu o mai poate evita, amâna, tărăgăna: guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier, cârdășit cu AUR în Parlament, sau guvern minoritar PNL, USR, UDMR, premier Siegfried Mureșan, pe care AUR nu îl va vota și nici susține în veci.
Un reflector i se pune acum președintelui pe față”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

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