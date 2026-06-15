Cuvinte grele în ședința PNL de la unul dintre prim-vicepreședinți: „Suntem ultimul partid care să ne facem membrii trădători, șobolani”

Prim-vicepreşedintele PNL Nicoleta Pauliuc a pledat luni în Ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, pentru unitate în rândul liberalilor. Ea a arătat că „astăzi a devenit extrem de periculos să ai o opinie diferită de cea a conducerii PNL”, libertate pentru care „liberalii au murit la Sighet”.

„Tocmai de aceea, dragi colegi, dintre toate partidele care există astăzi în Parlamentul României ar trebui să fim ultimii care lipim unui coleg eticheta de trădător, șobolan sau PSD-ist pentru că are altă părere”, a spus lidera PNL.

Pauliuc a argumentat că a susține astăzi o coaliție prooccidentală nu înseamnă ca PNL să renunțe la ceea ce este. „Înseamnă să revenim mandatele pe care le-am promis românilor atunci când am candidat”, a spus lidera PNL, sugerând poziția sa legat de rezoluția de a nu mai face guvern cu PSD.

„Azi a devenit extrem de periculos să ai o opinie diferită de cea a conducerii PNL”

Prim-vicepreşedintele PNL și-a continuat pledoaria arătând că, în prezent, în interiorul PNL, există o contradicție flagrantă între ideologia partidului, care susține diferența de opinii, și ceea ce se întâmplă, practic, cu cei care își exprimă opiniile diferite de cele ale conducerii.

„Ne-am exprimat opinia pe temele discutate în interiorul partidului. De cele mai multe ori am fost de acord cu președintele Bolojan și cu dumneavoastră și am votat în unanimitate, chiar câns știam, pe surse, care este componența viitoare a Guvernului.

Au fost și situații în care am susținut sau argumentat altceva, dar de fiecare dată, dincolo de aceste uși, n-am atacat niciodată un coleg de partid și n-am susținut altceva decât ceea ce s-a votat în cadrul Partidului Național Liberal. Și totuși, stimați colegi, deși PNL ar trebui să fie partidul care garantează dreptul la opinie, am observat, ca și alți colegi, că astăzi a devenit extrem de periculos să ai o opinie diferită de cea a conducerii PNL. Stimați colegi sunt sigură că o parte dintre dumneavoastră știți foarte multă istorie.

PNL este partidul care a plătit cel mai mult de-a lungul istoriei din cauza opiniilor. Liberalii au murit la Sighet pentru că au îndrăznit să gândească altfel decât partidul unic. Tocmai de aceea, stimați colegi, dintre toate partidele care există astăzi în Parlamentul României ar trebui să fim ultimii care lipim unui coleg eticheta de trădător, șobolan sau PSD-ist pentru că are altă părere. Dacă e cineva din sala asta care este șobolan, se ridice și să spună că e șobolan, a spus Pauliuc.

Ce spune Pauliuc de campania „coordonată în social media cu troli și boți”

Pauliuc vorbește despre campania „coordonată în social media cu troli și boți” care l-a vizat pe Veștea și o califică „mult mai agresivă” decât în era Călin Georgescu.

”Un liberal a fost desemnat să formeze Guvernul României. Nu orice liberal, ci prim-vicepreşedintele PNL, Adrian Veştea, un politician categoric pro-occidental, un om care a trecut prin toate treptele administraţiei – primar, preşedinte de consiliu judeţean, ministru – şi care a livrat, de fiecare dată, rezultate. Exact profilul de care România are nevoie în acest moment”, spune senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedinte al PNL, într-o postare pe Facebook.

Pauliuc arată că pentru PNL, acesta trebuie să fie un moment de responsabilitate.

”Astăzi, datoria noastră, a tuturor, este să ne aşezăm la aceeaşi masă: şi cei care au condus partidul în aceste luni grele, şi cei care au cerut ca partidul să rămână la guvernare fără să îşi compromită valorile”, subliniază Nicoleta Pauliuc.

Ea face apel la colegii din partid.

”De aceea, fac un apel la colegii mei liberali: să fim uniţi, echilibraţi şi responsabili. Să nu lăsăm orgoliile să decidă în locul interesului naţional. PNL este mai puternic împreună – şi împreună mergem mai departe, alături de premierul desemnat”, spune Nicoleta Pauliuc în mesaj.