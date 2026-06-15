STENOGRAME din ședința PNL. Acuzații grave de la liderii din teritoriu pentru Bolojan: „Ne-ați propus miniștri care nu au legătură cu PNL”

În cadrul ședinței PNL, liderii din teritoriu fac acuzații grave pentru Ilie Bolojan. Toma Petcu, președinte al CJ Giurgiu, l-a criticat pe Motreanu iar că nu are Ordine de zi. El a susținut că au fost efectuate 4 propuneri de miniștri care nu au legătură cu partidul liberal și că au pendulat critici la adresa lui Nicușor Dan. GÂNDUL vă prezintă stenograme din ședința PNL.

Luni după-amiază, 15 iunie 2026, are loc ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL. GÂNDUL vă ține la curent cu toate informațiile legate de ședința PNL în acest material. Printre cei care au luat cuvântul în cadrul ședinței se numără și Toma Petcu, președinte al CJ Giurgiu.

„Domnule președinte, ne-ați facut 4 propuneri de miniștri care n-au legătura cu PNL! Am auzit critici la adresa lui Nicușor Dan, dar promisiunea pe care a făcut o a dus-o până la capăt. Mulți colegi care au fost captivi pe vremea lui KIaus Iohannis, dar alta e poziția agresivă și să împingi ca președintele să formeze o coaliție periculoasă (n.r. PSD-AUR)”, a spus Toma Petcu.

De altfel, în cadrul ședinței, Toma Petcu a făcut referire și la alegerile anticipate. El susține că în comunitățile mici există „probleme mult mai complicate”. El face apel la respect și calm, fără jigniri.

„În comunitățile mici, problemele sunt mult mai complicate, soluția anticipatelor tot la PSD ne duce și tot într-o relație cu PSD. Dezechilibrele de până azi au fost comune. Domnule Bolojan, PSD pe care îl infierăm azi v-a votat la cererea lui Nicușor Dan. Putem da vina pe PSD fără să ne uitam unde am greșit. Politic poate fi corect, deși moral nu e corect”, a continuat Petcu, în ședință.

Stenograme din ședința PNL – Toma Petcu