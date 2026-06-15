STENOGRAME din ședința PNL. Acuzații grave de la liderii din teritoriu pentru Bolojan: „Ne-ați propus miniștri care nu au legătură cu PNL”

În cadrul ședinței PNL, liderii din teritoriu fac acuzații grave pentru Ilie Bolojan. Toma Petcu, președinte al CJ Giurgiu, l-a criticat pe Motreanu iar că nu are Ordine de zi. El a susținut că au fost efectuate 4 propuneri de miniștri care nu au legătură cu partidul liberal și că au pendulat critici la adresa lui Nicușor Dan. GÂNDUL vă prezintă stenograme din ședința PNL.
Luni după-amiază, 15 iunie 2026, are loc ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL. GÂNDUL vă ține la curent cu toate informațiile legate de ședința PNL în acest material. Printre cei care au luat cuvântul în cadrul ședinței se numără și Toma Petcu, președinte al CJ Giurgiu.
„Domnule președinte, ne-ați facut 4 propuneri de miniștri care n-au legătura cu PNL! Am auzit critici la adresa lui Nicușor Dan, dar promisiunea pe care a făcut o a dus-o până la capăt. Mulți colegi care au fost captivi pe vremea lui KIaus Iohannis, dar alta e poziția agresivă și să împingi ca președintele să formeze o coaliție periculoasă (n.r. PSD-AUR)”, a spus Toma Petcu.
De altfel, în cadrul ședinței, Toma Petcu a făcut referire și la alegerile anticipate. El susține că în comunitățile mici există „probleme mult mai complicate”. El face apel la respect și calm, fără jigniri.
„În comunitățile mici, problemele sunt mult mai complicate, soluția anticipatelor tot la PSD ne duce și tot într-o relație cu PSD. Dezechilibrele de până azi au fost comune. Domnule Bolojan, PSD pe care îl infierăm azi v-a votat la cererea lui Nicușor Dan. Putem da vina pe PSD fără să ne uitam unde am greșit. Politic poate fi corect, deși moral nu e corect”, a continuat Petcu, în ședință.
Vrem să încheiem această coaliție dintre PNL și USR. Eu vă spun că nu știu cât de bine cunoașteți teritoriul și percepția celor din PSD și modul în care procedează ei, dar ne gândim că avem suficientă putere de influență și strategie ca să tăiem cele 2 blocuri.
(…) Eu vă spun că ne forțăm să creăm 2 blocuri, unul format din PNL și USR, dar mai puternic decât al nostru, unul format din AUR și PSD. Credeți-mă, cel puțin din ce cunosc eu așa din majoritatea țării, suntem puțin dintre noi care putem să rezistăm, din județ, unei forțe politice pe care noi o împingem să se întâmple, formată din AUR și PSD.
Vedem strategia ca toate cele 3 partide din coaliție să rămână de sine stătătoare. Să-și capteze voturile și să vină la masă, pentru că sunt partide pro-europene. De aici, discuția alegerilor anticipate. Într-adevăr, poate că în orașele mari în bula pe care ați reușit să o creați, putem să luăm niște voturi pe care să le împărțim, mai corect, cu USR. Dar în comunitățile în care fiecare primar să meargă din poartă în poartă, să îi ceară unui cetățean să vină la tot, problemele sunt mult mai complicate.
Poate să ai un procent mult mai bun decât data trecută. Până la urmă, tot cu PSD trebuie să o faci și tot cu președintele Nicușor Dan, într-o relație, ca să creezi această coaliție. Eu cred că dezechilibrele care s-au format până în acest moment au fost comune și pe de-o parte și pe de altă parte.
PSD a venit la masă, acum un an de zile, și a format coaliția și v-a votat pe dumneavoastră fix la cererea președintelui Nicușor Dan. A fost cel care a negociat și care a înșelat această coaliție care a născut un guvern și lucruri pozitive. S-a stricat ulterior. Putem să dăm vina doar pe PSD și doar pe președinte, fără să ne uităm niciodată în curtea noastră ce am făcut și unde am greșit. Asta poate fi politic corect. Dar din punctul meu de vedere, e total incorect, că trebuie să ne vedem propriile noastre greșeli.
Am înțeles că un grup de colegi liberali , din faptul că nu sunt de acord cu propriile decizii, suntem acuzați public în ședință. Totuși, prin respectul pe care dumneavoastră îl impuneți, de regulă, ați putut și ați putea ca aceste jigniri și atacuri reciproce să le duceți într-o parte a unui dialog normal, atâta timp cât suntem cu toții în această sală și reprezentăm fiecare o forță politică, număr de voturi. Este corect să le respectăm. (…)
Cred că ar trebui din punctul meu de vedere să încercăm în această perioadă să găsim un echilibru. Și dacă Adrian Veștea care, am înțeles de la un coleg, că a primit doar funcții. Eu m-am uitat pe CV și am văzut că a obținut doar funcții prin alegeri. (…) Toate bătăliile și le-a câștigat la filieră. Într-adevăr, pentru unii care au fost pe listă toată viața, este un pic mai simplu să vii să spui, astăzi, că un coleg sau o funcție e clar că a fost din Partidul Național Liberal. Eu cred că, totuși, dacă am avea capacitatea să trecem peste această situație și să avem un dialog pozitiv, putem până la urmă să încheiem un subiect care este dureros pentru PNL.