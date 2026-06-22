Dan Motreanu contestă legitimitatea politică a guvernului Veștea: Nu avem protocol cu PSD/ Deciziile individuale nu angajează partidul

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, respinge informațiile potrivit cărora liberalii ar face parte din actuala formulă de guvernare și susține că asocierea Executivului cu partidul reprezintă o „manipulare a realității politice”. Mesajul vine la o zi după Congresul extraordinar al PNL, care a reconfirmat decizia partidului de a nu participa la o coaliție cu PSD și de a sancționa membrii care susțin sau se implică într-un guvern format alături de social-democrați.

Motreanu face aceste precizări după ce PNL a dat un comunicat de presă în care anunță că se dezice de Guvernul Veștea. Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut publică lista de miniștri ai cabinetului său, în care apar și câțiva politicieni liberali.

Motreanu invocă lipsa unui protocol PNL-PSD

„În spațiul public au apărut în ultima perioadă afirmații potrivit cărora actualul Guvern ar avea în componența sa Partidul Național Liberal. Aceste interpretări sunt eronate și ignoră atât realitățile politice, cât și deciziile statutare adoptate de Partidul Național Liberal.

În primul rând, pentru ca un guvern să poată fi considerat un guvern PSD–PNL, este necesară existența unui acord politic formal între cele două partide, materializat printr-un protocol semnat și asumat de ambele formațiuni. În absența unui astfel de protocol, nu se poate susține că PNL face parte din actuala formulă de guvernare”, a scris Motreanu pe Facebook.

„O manipulare a realității politice”

Liberalii resping orice asociere a partidului cu programul de guvernare anunțat de Adrian Veștea, fostul prim-vicepreședinte din Aleea Modrogan. Mai mult, PNL insistă că parlamentarii nominalizați ca miniștri în noul Executiv nu reprezintă partidul. Motreanu invocă faprul că „nu orice membru al partidului poate angaja politic Partidul Național Liberal printr-o decizie personală”.

PNL a adoptat, prin forurile sale statutare, o serie de decizii clare privind poziționarea politică a partidului, scrie Motreanu.

„Cea mai recentă reconfirmare a acestei orientări a avut loc în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat ieri, unde a fost reiterată opțiunea politică potrivit căreia PNL nu va mai intra într-un guvern alături de PSD. Aceste decizii au fost luate în mod democratic, în conformitate cu statutul partidului, și reprezintă voința exprimată de structurile sale de conducere și de membrii săi.

De asemenea, este absurd să se afirme că simpla prezență într-un guvern a unor persoane care au fost sau sunt membre ale PNL transformă automat acel executiv într-un guvern care are în componența sa Partidul Național Liberal. O astfel de interpretare ignoră diferența fundamentală dintre opțiunea individuală a unei persoane și poziția oficială a unui partid politic”, adaugă Motreanu.

Secretarul general al PNL adaugă că asocierea actualului Guvern cu Partidul Național Liberal doar pe baza apartenenței individuale a unor persoane reprezintă o „manipulare a realității politice și o încercare de a induce în eroare opinia publică”.

Poziția PNL este clară, publică și consecventă: partidul nu face parte din actuala formulă guvernamentală și nu există niciun acord politic care să justifice o astfel de afirmație, scrie liberalul.