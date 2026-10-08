Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”

PSD nu va vota un Guvern condus de Luca Niculescu dacă acesta va continua politicile fostului premier Ilie Bolojan. Avertismentul vine de la liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care susține că partidul său este dispus să intre la guvernare, dar numai în condițiile unei schimbări de direcție.

Mai mult, senatorul afirmă că PSD nu va susține din Parlament un Executiv din care nu face parte. Declarațiile au fost făcute la RFI, în ziua în care premierul desemnat Luca Niculescu poartă negocieri cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități.

Daniel Zamfir: ”Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”

Liderul senatorilor PSD susține că social-democrații nu sunt dispuși să ofere un vot de încredere unui Cabinet în care nu vor avea reprezentanți.

”Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte. PSD e un partid serios, dacă intră la guvernare, își și asumă guvernarea, ca să scoată România din această situație dificilă”, a declarat Daniel Zamfir.

Senatorul a precizat că PSD așteaptă de la premierul desemnat o schimbare a politicilor economice promovate de fostul Cabinet Bolojan.

”Așteptăm acum de la Luca Niculescu un lucru foarte clar și anume să vedem o schimbare de direcție în guvernarea României, pentru că noi am inițiat acea moțiune de cenzură tocmai pentru că am spus de atunci că România merge într-o direcție greșită. Dacă domnul Luca Niculescu dorește să mențină linia pe care a mers Ilie Bolojan, în nici un caz nu vom vota Luca Niculescu. Noi un cec în alb nu-i dăm lui Luca Niculescu, până nu vedem dacă va schimba direcția României”, a explicat Zamfir.

Zamfir critică măsurile economice ale lui Bolojan: ”Cu ce costuri scădem deficitul?”

Întrebat dacă economia României permite majorarea cheltuielilor pentru salariile bugetarilor și pensii, în condițiile în care deficitul bugetar rămâne o problemă, Daniel Zamfir a respins ideea că PSD ar solicita o relaxare necontrolată a cheltuielilor publice.

”N-am vorbit nicăieri de deschiderea robinetului cu bani, dar e limpede pentru toată lumea și s-a văzut că deciziile lui Ilie Bolojan au fost greșite pentru economie. Inflația, puterea de cumpărare, PIB-ul României sunt într-o depreciere profundă. Sigur, e bine să urmărești scăderea deficitului, dar cu ce costuri? Că dacă costurile sunt, iată, dublarea inflației, scăderea puterii de cumpărare, comprimarea economiei…”, a susținut liderul senatorilor PSD.

Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare. Pentru a fi învestit, noul Guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.