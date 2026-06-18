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Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”

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Vedeta de televiziune Denise Rifai este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA, potrivit Mediafax. Jurnalista Denise Rifai, dar și Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) sunt vizate în cauză.

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Denise Rifai a confirmat pentru Gândul legătura cu Odeta Nestor, arestată în dosarul în care este implicat și Ciprian Ciucu.

„Odeta e prietena mea”, a spus Denise Rifai pentru Gândul.

Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta era primar al Sectorului 6, a fost pusă sub acuzare pentru: complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva lui Ciucu

Jurnalista și vedeta de televiziune Denise Rifai este suspectă în dosarul complex al DNA privind jocurile de noroc, în care a fost pus pub control judiciar și primarul Ciprian Ciucu, arată surse judiciare, citate de Mediafax.

Denise Rifai a fost audiată zilele trecute de procurorii Secției a DNA a DNA și are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, mai arată sursele citate.

Dosarul de la DNA în care Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită ar avea legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru alegerile de anul trecut, pentru Primăria Capitalei.

Acuzațiile la adresa actualului Primar General ar fi venit în urma unui denunț făcut de jurnalista Denise Rifai. Vedeta de televiziune ar fi depus, de altfel, și o amplă mărturie împotriva lui Ciprian Ciucu.

Faptele de corupție ar avea legătură și cu certificate de urbanism și autorizări de construire, potrivit surselor citate.

Mai precis, două persoane care l-ar fi ajutat în campania electorală pe Ciprian Ciucu ar fi fost plătite de „entitatea” pentru care fostul edil de la Sectorul 6 ar fi emis în mod nelegal o autorizație.

În același timp, mai afirmă sursele Gândul, ar exista și alte dovezi care să ateste darea de mită, în bani, în cazul fostului edil.

Dosarul primarului general Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a explodat în plină criză politică, înainte de congresul extraordinar în care liberalii ar urma să îl excludă din partid pe premierul desemnat, Adrian Veștea.

Instanța a dispus astăzi și arestarea a două persoane în acest dosar. Vezi detalii AICI

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile: „Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

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