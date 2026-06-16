Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, îl acuză pe director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Doru Dragoș Cazan, că, în loc să-și dea demisia, așa cum ar fi promis, și-ar fi luat concediu medical. Amintim că Buzoianu este cea care l-a numit pe Cazan la șefia ANAR, în urma dezastrului de la barajul Paltinu, din decembrie 2025.

Motivul, invocat inițial de Buzoianu, pentru demiterea lui Cazan ar fi descoperirea unor balastiere ilegale în județul Olt. Acum îi reproșează directorului general al ANAR, nominalizarea Elenei Mădălina Ion-Duca, la un nou mandat pentru șefia Administrației Bazinale de Apă (ABA) Olt.

„Cum arată corupția în așteptarea salvării de către Guvernul PSD. Sau cum a plecat domnul Cazan de la Ministerul Mediului, zicând că își depune demisia, și a cerut imediat apoi concediu medical. Acum câteva zile am aflat de cazul ,,cadoului” cu un nou mandat dat directoarei de la Olt, cadou făcut de Directorul General al ANAR, Doru Dragoș Cazan”, scrie Diana Buzoianu pe Facebook.

„Mi-a spus că are cererea de demisie scrisă”

Buzoianu susține că a vrut să-l demită pe șeful ANAR, Dragoș Doru Cazan, însă acesta i-ar fi spus că a făcut, deja, demersurile, pentru a-și depune demisia.

„L-am chemat pe domnul Cazan la minister pentru a-i spune că doresc să îl demit și că voi ieși public cu acest caz. Mi-a spus că are cererea de demisie scrisă. Am subliniat că îmi e egal între demitere sau demisie, dar linia roșie trecută de a răsplăti un om care a acoperit corupția uriașă din ultimii ani la cea mai mare balastieră ilegală nu poate rămâne fără nicio măsură aplicată. Domnul Cazan a plecat miercuri de la minister zicând că își depune demisia în acea zi”, a mai adăugat Buzoianu.

„Am transmis ordinul de demitere”

Directorul Administrației Naționale „Apele Române” ar fi plecat în concediu medical. În momentul în care Diana Buzoianu ar fi decis să-l demită, acesta a informat-o că-și continuă concediul medical. Ministra făcut o solicitare la CNAS, pentru a verifica dacă, într-adevăr, concediul medical al șefului ANAR este valid.

„Joi dimineață își depunea cererea de concediu medical. Ca să nu poată să i se ceară demisia dacă e în concediu medical. Până azi a avut domnul Cazan concediu medical. Astăzi dimineață, când a încetat concediu medical, am transmis ordinul de demitere. La o ora distanță de la comunicarea deciziei de demitere, domnul Cazan trimitea un mail la Apele Române, fără nimic altceva decât cuvântul lui, că își continuă concediul medical.

Am cerut verificarea de către CNAS a acestui concediu medical”, precizează Buzoianu.

De ce nu poate Buzoianu să scape de Doru Cazan, șeful Apelor Române

Așa cum Buzoianu a anunțat pe Facebook numirea lui Dragoș Doru Cazan, în funcția de șef al companiei, Apele Române, tot pe platforma de social-media a anunțat că-l demite. Prima inițiativă, în acest sens, a făcut-o în urmă cu trei zile, la 13 iunie 2026.

Potrivit legii, un angajat public aflat în concediu medical nu poate fi demis şi nu poate să fie declanşată vreo procedură de demitere a acestuia, pe de o parte.

Pe de altă parte, procedura de demitere a unui funcţionar public, mai ales aflat într-o funcţie de conducere, este una de lungă durată şi implică foarte mulţi paşi înainte de concedierea propriu-zisă.

Diana Buzoianu îl lăuda pe șeful ANAR la momentul numirii în funcție: „Un profesionist”

Menționăm că, în urmă cu jumătate de an, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, l-a lăudat pe Dragoș Cazan, la momentul numirii în funcția de șef ANAR.

Într-o postare pe Facebook, aceasta afirma că: „noul director general Apele Române e un profesionist” și îl numea un “expert cu 0 experiență politică și 30 de ani de experiență tehnică.”