„Noul director general Apele Române e un profesionist”, a subliniat cu roșu ministrul demis al Mediului, care în urmă cu jumătate de an numea un “expert cu 0 experiență politică și 30 de ani de experiență tehnică.” Acum Diana Buzoianu nu știe cum să mai scape de specialistul pe care tot ea l-a numit.

Pe Facebook l-a numit, pe Facebook vrea să-l demită

Pe 19 ianuarie 2026, Diana Buzoianu numea la Apele Române un „profesionist ales prin selecţie publică”, în persoana dr. ing. Doru Dragoş Cazan. Numirea „profesionistului” era garantată de o comisie de alți specialiști, care au ceva în comun cu expertul selectat: zeci de ani de experiență.

Ceva mai târziu, aceeaşi Diana Buzoianu spunea că nu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor s-ar ocupa de angajările din instituţiile din subordine, ci fiecare entitate în parte, deşi documentele atestă că ministerul este ordonator principal de credite.

Ba mai mult, deleagă membrii în comisiile de selecţie pe post, indiferent de post, şi cere să-i fie aduse la cunoştinţă şi să i se ceară aprobare pentru toate posturile vacante scoase la concurs, după o motivare temeinică în privinţa acestui aspect.

Cu alte cuvinte, Diana Buzoianu s-a asigurat personal că a numit cel mai bun profesionist posibil la Apele Române. S-a răzgândit după nici jumătate de an.

Diana Buzoianu vrea să-și dea afară specialistul. Dar nu poate…

Deși la numirea directorului Apele Române echipa de graficieni a USR-ului i-a făcut ministrului un adevărat banner electoral pentru “alegerea profesionistului”, când vine vorba să-l dea afară, Diana Buzoianu se mulțumește doar cu o postare în care aflăm că îi cere “profesionistului” să-și depună mandatul.

„Îi mulțumesc domnului Cazan pentru mandat, dar le-am promis românilor că vom fi diferiți.” E posibil ca profesionistul Dianei Buzoianu să fi aflat de intențiile ministrului și pare că a aplicat tactica funcționarilor publici amenințați cu demisia: și-a luat concediu medical.

Potrivit legii, un angajat public aflat în concediu medical nu poate fi demis şi nu poate să fie declanşată vreo procedură de demitere a acestuia, pe de o parte.

Pe de altă parte, procedura de demitere a unui funcţionar public, mai ales aflat într-o funcţie de conducere, este una de lungă durată şi implică foarte mulţi paşi înainte de concedierea propriu-zisă.

Pesemne, e mai ușor să numești un profesionist, decât să-l dai afară…

Cu ce a/i-a greșit “profesionistul” Dianei Buzoianu

De la „specialistul ales de o comisie de specialiști” la omul care “întoarce ochii la ilegalități” și care “negociază principii și valori” au trecut mai puțin de 6 luni.

Totul i s-ar fi tras directorului ANAR de la faptul că „a renumit în funcţie pe directorul de la Olt”, Elena Mădălina Ion Duca.

Interimat care a fost prelungit chiar de ministru, după ce aceasta a fost singurul candidat admis la concursul pe post.

Ba mai mult, directorul de la Olt a fost selectată pe procedura de selecţie a ministrului Diana Buzoianu.

Saga Apelor Române continuă

Aceasta ar fi a doua numire în aceeaşi funcţie, după ce în septembrie 2025, acelaşi ministru Diana Buzoianu anunţa, în septembrie 2025, că îl va schimba de la şefia Apelor Române pe Sorin Lucaci şi îl va înlocui cu Florin Ghiţă.

Acesta din urmă era descris de ministrul Buzoianu drept „un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administraţie Bazinală de Apă n.r) şi SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r).”

Director care îşi dă „demisia de onoare”, o lună mai târziu, în urma scandalului apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa. Şefia Apelor Române este preluată de Sorin Rîndaşu care a asigurat interimatul până la selecţia unui nou director, adică Doru Cazan. Fost profesionist, actual indezirabil.