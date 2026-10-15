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Monumentala ipocrizie a USR. După ce ani la rând au pretins că luptă pentru o justiție independentă și și-au trimis dușmanii politici „să-și dovedească nevinovăția”, acum le-a venit rândul să vorbească precum „penalii” pe care-i înfierau. Dominic Fritz completează lista useriștilor care pozează în victima unor dosare politice, după ce DNA a descins la Primăria Timișoarei

Monumentala ipocrizie a USR. După ce ani la rând au pretins că luptă pentru o justiție independentă și și-au trimis dușmanii politici „să-și dovedească nevinovăția”, acum le-a venit rândul să vorbească precum „penalii” pe care-i înfierau. Dominic Fritz completează lista useriștilor care pozează în victima unor dosare politice, după ce DNA a descins la Primăria Timișoarei
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USR demonstrează o ipocrizie politică de-a dreptul monumentală. Liderii partidului – în frunte cu Dominic Fritz – acuză că sunt victime ale unor „dosare politice”, după ce au pretins că luptă pentru o Justiție independentă. Și-au trimis adversarii politici să își „dovedească nevinovăția” în instanță, însă acum vorbesc precum „penalii” pe care, altădată, îi înfierau. Însuși Dominic Fritz pozează în victimă după ce procurorii DNA Timișoara au deschis un dosar penal și acuză o deturnare de fonduri chiar în instituția pe care liderul USR a condus-o.

USR a monopolizat, de-a lungul timpului, eticheta de partid „port-stindard” împotriva corupției. A pretins că adversarii politici au „confiscat” Justiția și s-a victimizat atunci când lideri ai partidului au intrat în vizorul organelor de anchetă. Cazurile „Vlad Voiculescu”, „Clotilde Armand” sau „Dominic Fritz” sunt elocvente în scenariu.

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Astăzi, useriștii care pretindeau dușmanilor politici anchetați să-și dovedească nevinovăția în instanță și să demisioneze rapid din funcții au început să acuze că li se întocmesc „dosare politice”.

Pentru liderii USR, orice astfel de dosar deschis împotriva lor are la bază o „comandă politică”. Ar o dovadă că „sistemul” îi vânează, deși nu au nicio vină. Acum, USR – prin Cristian Ghinea – inventează chiar și o sintagmă nouă, respectiv „Justiția securistică”.

Dominic Fritz nu se dezminte și respectă „linia” USR. Susține că este victima unui „dosar politic”

Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, a fost declarat „în conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Decizia a fost una definitivă, iar edilul și-a pierdut mandatul.

Angajat la USR, Fritz primește încă o lovitură de proporții, de data aceasta din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Procurorii au deschis un dosar penal in rem privind operațiunile financiare derulate de Primăria Timișoara pentru a evita falimentul companiei de termoficare Colterm. Perioada vizată este chiar aceea în care instituția era condusă de Dominic Fritz, liderul USR. 

  • „Prin folosirea sumei de 67.840.130 lei în alt scop decât cel stabilit prin lege, persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au vătămat interesele COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA, agravând starea de insolvență a acesteia”, a transmis DNA.
  • După ce informațiile referitoare la dosarul penal deschis de procurorii DNA Timișoara au devenit publice, Dominic Fritz a reacționat vehement.

„Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul «deturnare». Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban”, a scris Dominic Friztz pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, liderul USR consideră că dosarul penal deschis de DNA ar fi „ridicol și revoltător”. Potrivit lui Dominic Fritz, DNA nu ar face altceva decât să ducă lupta anti-corupție „în derizoriu” și nu ar mai avea altceva mai bun de făcut decât să se ia de „funcționari cinstiți”.

Scenariul se repetă cu o precizie de metronom. De fiecare dată când reprezentanții USR ajung sub „lupa” procurorilor, marota „Justiția capturată” și „dosarele politice” este scoasă, cum se spune, de la naftalină și prezentată opiniei publice.

Dintr-o dată, totul se rezumă la un atac furibund al unei Justiții care, de data aceasta, nu mai este nici independentă, nici imparțială. USR se metamorfozează, subit, în partidul care descoperă rapid o „Justiție capturată” și un „sistem” anti-USR.

Dominic Fritz, liderul USR

Cristian Ghinea sare în apărarea lui Fritz. „Rețeta” este aceeași – „Justiția securistică” / Nicușor Dan și-ar fi vândut sufletul

Cristian Ghinea – fost ministru USR al Fondurilor Europene și autorul PNRR – a sărit imediat în apărarea lui Dominic Fritz, liderul partidului. Pe pagina sa de Facebook, acesta a scris despre „abjecția justiției securistice” căreia i-ar fi căzut victimă Dominic Fritz.

În același timp, trimite o „săgeată” și către Nicușor Dan, întrebându-se dacă președintele României este „mulțumit” de „procurorii” săi. Concluzia lui Cristian Ghinea este aceea că însuși președintele României și-a „vândut” sufletul.

Pe pagina sa de Facebook, acesta a scris despre „abjecția justiției securistice” căreia i-ar fi căzut victimă Dominic Fritz.

Abjecția justiției securistice coboară şi mai jos. Citiți asta. Nicuşor Dan, sper că eşti mulțumit de procurorii tăi.

Acum trei ani erai hărțuit de ANI şi DNA. Să ne amintim de ridicolele cazuri «ANI-semnat primar pentru buget parcuri» şi de descinderile DNA la PMG, la intimidare. Ți-am luat apărarea atunci public, că era un abuz.

Ți-ai vândut sufletul. Sper să îți regăseşti liniştea”, a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

Cazul „Dragnea”. USR a aplaudat frenetic, a cerut demisia imediată, Justiția era „independentă” și „imparțială”

Schimbarea de ton a useriștilor ține de un subiectivism politic demn de o cauză mai bună. În astfel de condiții, în funcție de interesele de partid, Justiția e „independentă” sau „capturată”.

Când Liviu Dragnea – fost lider PSD – a avut probleme în justiție, USR a fost o voce intransigentă și vehementă. În luna iunie a anului 2018, după condamnarea lui Dragnea în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare, USR a cerut public demisia imediată a acestuia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Atunci, Justiția a fost pe placul USR, era „independentă” și „imparțială”.

Liviu Dragnea

Cazul „Victor Ponta”. Fostul premier al României, catalogat „penal” și atacat permanent de USR

La fel ca în cazul lui Liviu Dragnea, poziția USR față de Victor Ponta a fost una de o duritate maximă.

De-a lungul anilor, USR l-a inclus pe Victor Ponta în categoria politicienilor „penali”. Ponta nu a fost iertat de USR nici după ce a părăsit PSD și a înființat Pro România. USR a refuzat orice colaborare politică cu Ponta, etichetându-l drept un reprezentant al „sistemului corupt”. 

  • În decembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe Victor Ponta în dosarul „Rovinari-Turceni”.
  • Reprezentanții USR au subliniat că deciziile instanțelor trebuie respectate din punct de vedere juridic. Dar au menționat că decizia definitivă a instanței nu îi „spală” imaginea politică.

Victor Ponta

Scandalul „Nordis”. USR a cerut demisia lui Sorin Grindeanu din toate funcțiile publice

După ce a izbucnit scandalul „Nordis”, USR s-a transformat, din nou, în „luptătorul pentru apărarea Justiției”. Au fost luați în vizor Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

În acest scandal, USR a fost în pole-position de la bun început.

  • A acuzat „mașinațiuni de culise”, a cerut anchete ample și a îndreptat toate „tunurile” către PSD.
  • Uniunea Salvați România a depus solicitări oficiale către instituțiile statului  – Inspectoratul de Stat în Construcții și ANPC).

USR a cerut și demisia lui Sorin Grindeanu din toate funcțiile publice.

Cazul „Nordis” a fost prezentat drept un exemplu de „corupție” cu „protecție politică”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Foto – Mediafax

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect / „Comandă politică”

În data de 31 august 2026, Judecătoria Sectorului 1 a decis condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe USR a Sectorului, Clotilde Armand.

  • În 2023, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost pusă sub învinuire de procurori în dosarul în care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate şi conflict de interese. Fostul edil a respins acuzațiile aduse în această speță.
  • Potrivit acestora, Clotilde Armand s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri ilegale de peste 18.000 de lei.

După ce a aflat decizia magistraților, Clotilde Armand a continuat „linia” USR din ultima perioadă. S-a victimizat, a dat vina pe PSD, a acuzat „ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil”. Armand a insistat și pe ideea de „comandă politică”.

„Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată «penală» de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice. S-au grăbit. Îmi continui activitatea și îmi continui lupta în apel, cu aceeași determinare de până acum. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că justiția trebuie făcută în instanță, pe baza probelor, nu la televizor și nu la comandă politică”, a spus Clotilde Armand.

Clotilde Armand, fost primar USR la Sectorul 1 / Foto – Mediafax

Dosarul vaccinurilor. Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu

În 2023, procurorii DNA au anunțat că Vlad Voiculescu, fostul ministru USR al Sănătății, este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în perioada pandemiei.

DNA îl acuză pe Vlad Voiculescu de două fapte de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, precum și de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. Fostul ministru al Sănătății a respins acuzațiile.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Voiculescu Vlad Vasile, la data faptelor având funcția de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte),
  • complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave”.

Vlad Voiculescu / Foto – Mediafax

Dominic Fritz, în „conflict de interese”, sentință definitivă a ICCJ. USR, front comun în jurul liderului

Ministrul USR Radu Miruță a considerat că legile nu sunt bune. Dacă ar fi fost, Dominic Fritz nu ar mai fi avut probleme și nu ar mai fi fost în conflict de interese. „Multe legi lasă o marjă prea largă de interpretare”, s-a lamentat Miruță.

  • Ionuț Moșteanu, fostul ministru USR al Apărării, a ajuns direct la „securiști”. A acuzat Agenția Națională de Integritate (ANI) de „orbire selectivă”.
  • Iulian Lorincz – deputat USR Diaspora – a sărit și el în apărarea lui Dominic Fritz. Ar exista un „sistem” care se luptă cu USR. De ce se întâmplă asta? Pentru că USR ar fi refuzat să se integreze în acest „sistem” și atunci s-a transformat într-o „țintă”.

  • Irineu Darău, ministrul USR al Economiei, insistă că „sistemul” l-a învins pe Fritz, „s-a speriat” și îi pune „talpă după talpă”.

De altfel, Irineu Darău a prezentat pe pagina sa de Facebook un tablou general de-a dreptul apocaliptic. USR-iștii ar fi „intimidați”, dar nu vor renunța la „linia curajului” și vor susține „reforma profundă a statului”. Reformă să fie, este drept, dar iată că tocmai liderul USR a fost descoperit în conflict de interese. Iar Înalta Curte de Casația și Justiție a confirmat, definitiv, această situație.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi de nimeni şi de nimic! Vom continua pe linia curajului şi vom susţine reforma profundă a statului”, a scris Darău.

Irineu Darău, ministrul USR al Economiei / Foto – Mediafax

USR, bântuit de lozincile trecutului, își încalcă propriile sloganuri și rezoluții

Astfel de reacții readuc în atenție chiar „rețeta de succes” pe care USR o aplică de fiecare dată când liderii partidului au probleme cu legea. USR este bântuit de lozincile trecutului. „Justiție, nu corupție”, se striga odinioară în Piața Victoriei. Astăzi USR strigă împotriva justiției și își încalcă propriile sloganuri și rezoluții.

  • În 2024, o rezoluție USR stabilea, fără echivoc: „Orice membru USR care este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în primă instanță, va fi exclus din partid dacă nu își va da demisia din USR”.

  • Sintagme precum „Toți pentru Justiție”, „Fără penali în funcții publice” sau sloganuri gen „Unde-i statul paralel, că vreau să emigrez în el” și „Fără mafii” au devenit refrene clasice ale simpatizanților USR.

Ipocrizia USR, „lumina din debara” și Justiția „imparțială”

Reprezentanții USR se prezintă public drept nevinovați, curați și luminați. Ei și doar ei sunt cei care ar deține adevărul absolut. Dacă sunt vizați de dosare penale vociferează și afirmă că îi hărțuiește „sistemul”.

  • Justiția pare a fi imparțială doar atunci când nu se atinge de membrii USR sau de partenerii politici ai partidului. Dacă o face, se transformă subit într-o Justiție „manipulată” care are ca obiectiv, evident, „demolarea” USR.
  • USR și tabăra #rezist trec imediat la acțiune și pun în scenă „ample” proteste „anti-Justiție” (alte informații AICI).
  • Bineînțeles, este exact aceeși Justiție pe care USR și ONG-urile #rezist o laudă pe rețelele de socializare atunci când adversarii politici sunt „în corzi”.

După ce social-democrații s-au retras de la guvernare, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre „șobolanii din cămară” și a precizat că a aprins lumina în „debara”. USR a aplaudat „metafora” lui Bolojan, numai că acum – când este aprinsă „lumina” în debaraua USR, totul devine „dosar politic”.

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