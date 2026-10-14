Fritz susține că este victima unui dosar politic după ce DNA a început să îl cerceteze pentru deturnare de fonduri

Dominic Fritz reacționează dur după apariția informațiilor privind un dosar penal deschis de DNA Timișoara, în care procurorii verifică modul în care au fost gestionate aproape 68 de milioane de lei destinate companiei de termoficare Colterm.

Fostul primar susține că banii au fost transferați integral societății, în conformitate cu legea, și respinge acuzațiile privind o presupusă deturnare de fonduri. Liderul USR vorbește despre un posibil dosar politic și acuză o încercare de intimidare a funcționarilor din administrația locală.

Potrivit informațiilor publicate de presă, anchetatorii verifică utilizarea sumei de 67.840.130 de lei, iar cercetările se desfășoară in rem, fiind vizate deocamdată faptele, nu persoane puse oficial sub acuzare.

Într-o postare pe Facebook, fostul edil susține că situația este prezentată într-o manieră care nu reflectă realitatea operațiunilor financiare.

”Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul ”deturnare”. Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban. Acuzația pare să fie abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite ”în favoarea Municipiului Timișoara”. (Acolo au ajuns dosarele de corupție în România, că funcționarii sunt acuzați că au favorizat Municipiul pentru care lucrează!). Zic că ”pare”, pentru că nu am nicio calitate în acest dosar și nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speța și intuiesc despre ce este vorba”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz: ”Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei”

Fritz spune că transferul direct al banilor de la Guvern către Colterm ar fi reprezentat un ajutor de stat ilegal, iar municipalitatea ar fi putut acorda finanțarea numai în baza contractului de delegare a serviciului public.

”Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani orașelor care au sisteme de termoficare, pentru a ușura plățile curente către companiile sau serviciile de termie. Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă.

Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractul nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de ”subvenții”. Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de ”transfer” suplimentar, în afară contractului existent”, a mai spus fostul edil al Timișoarei.

”Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător”

Fostul primar susține, de asemenea, că alte municipalități ar fi procedat în mod similar, fără să se confrunte cu investigații penale. În opinia sa, acuzația privind obținerea unor foloase necuvenite în beneficiul municipiului este absurdă.

”DNA pare acum să zică că trebuia să facem altfel atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm și ajutor ilegal de stat. Alte primării, care au făcut-o exact ca noi, nu au nicio problemă cu DNA.

Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător. Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupție. Mai mult, fix ăsta este unul din motivele de ce România este blocată. Pentru că funcționarii mai bine lasă lucruri nerezolvate în loc să riște să vină cineva după 5 ani să le facă un dosar.

De când am devenit primar, Colterm a primit peste 1 miliard de lei subvenții din bugetul Timișoarei și am investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei. Cu toate momentele dificile – neplata certificatelor din anul 2020, înainte să ajung primar, intrarea Colterm în insolvență și întreruperea serviciului pentru 5 zile în octombrie 2021 -, sunt mândru că am reușit să ținem termia din Timișoara nu doar într-o funcționare bună, ci am găsit și soluții reale de salvare pentru viitor. Nicio campanie mediatică sau juridică nu va putea șterge asta”, a încheiat Dominic Fritz.