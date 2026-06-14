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Este oficial. Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Adrian Veștea noul candidat la funcția de prim-ministru. Tomac a ieșit din joc

Ruxandra Radulescu
Este oficial. Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Adrian Veștea noul candidat la funcția de prim-ministru. Tomac a ieșit din joc
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Președintele Nicușor Dan a semnat duminică, 14 iunie, decretul privind desemnarea liberalului Adrian Veştea în rolul de candidat la funcția de premier. Totodată, șeful statului a semnat și decretul pentru revocarea deciziei privind desemnarea lui Eugen Tomac, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

Într-o mișcare, criticată de partidele politice, președintele Nicușor Dan l-a numit pe Adrian Veștea, în calitate de candidat la șefia Executivului. Anunțul a fost făcut duminică dimineață, fără ca liderul de la Cotroceni să se consulte, înainte, cu partidele politice.

Abia la cinci ore de la desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, Nicușor Dan a semnat și decretul, în urma căruia liberalului i se atribuie responsabilitatea de a forma o majoritate în Parlament.

Totodată, președintele a semnat și decretul de revocare a deciziei prin care l-a desemnat pe Eugen Tomac în rolul de candidat la funcția de prim-ministru.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat duminică, 14 iunie 2026, următoarele decrete:

Decret pentru revocarea Decretului nr. 316/2026 privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru (prin care a fost desemnat domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru);
Decret privind desemnarea domnului Adrian-Ioan Veştea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru”, se arată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan, despre Adrian Veștea: „Este o persoană categoric pro-occidentală”

Președintele Nicușor Dan a susținut duminică dimineața o conferință de presă prin intermediul căreia l-a desemnat pe Adrian Veștea premier al României, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide.

Șeful statului a transmis că îl consideră pe Veștea potrivit pentru funcție, considerând că acesta a parcurs, până în acest punct, toate etapele administrative.

”Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. A parcurs toate etapele administrative, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare.

A dezvoltat Aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete.

Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a spus Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax

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