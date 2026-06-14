Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru Gândul, după ce Adrian Veștea (PNL) a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Europarlamentarul îl numește pe șeful statului drept un „jucător”.

Gândul l-a întrebat pe Rareș Bogdan care este opinia sa referitoare la „cartea” jucată de Nicușor Dan pe scena politică. Vă reamintim că duminică dimineață, 14 iunie 2026, președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier al țării, apoi reacțiile privitoare la această decizie au fost înlănțuite. Europarlamentarul liberal a susținut că Nicușor Dan este un „jucător” și că „vom trăi și vom vedea” care vor fi efectele acestei desemnări.

Gândul: Cum vi se pare cartea jucată de Nicușor Dan?

Rareș Bogdan: Jucător.

Gândul: Ce va fi cu PNL? Ce va fi cu Ilie Bolojan?

Rareș Bogdan: Vom trai și vom vedea. Trăim vremuri foarte interesante.

Adrian Veștea și legătura cu Ilie Bolojan

După demisia lui Nicolae Ciucă, în urma rezultatului slab obținut de PNL la alegerile prezidențiale din 2024, Ilie Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea, devenit secretar general, l-a susținut constant pentru funcția de premier. În iunie 2025, acesta a anunțat că PNL îl propune oficial pe Bolojan pentru șefia Guvernului. Vezi AICI activitatea politică a lui Adrian Veștea.

Reacții la cald din lumea politică

Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier, iar informațiile pot fi accesate AICI.

Vezi AICI prima reacție a lui Eugen Tomac, după ce s-a retras din cursa pentru funcția de premier.

Ciprian Ciucu a avut un atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). Vezi AICI ce a declarat.

A venit și prima reacție din USR, iar aceasta poate fi consultată AICI.

Vezi AICI ce a spus și fostul premier Victor Ponta despre „cartea” jucată de Nicușor Dan.

Deputatul PNL Florin Roman a reacționat public, pe Facebook, printr-un mesaj scurt, după desemnarea noului premier. Vezi AICI.

Adrian Veștea: Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Fiind după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior, de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi.

Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”, a precizat Adrian Veștea.