Eugen Tomac rupe tăcerea despre poza cu Nicușor Dan și Pahonțu la Bruxelles. „Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului”

Eugen Tomac, fost premier desemnat, a declarat că întâlnirea surprinsă într-o fotografie realizată la Bruxelles, publicată de DIGI 24, în care apar președintele României Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu și mai mulți europarlamentari, nu a avut nicio legătură cu negocierile pentru formarea Guvernului, preia Mediafax.

La întâlnirea „de taină” din imaginea prezentată de Digi24, sunt prezenți europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, fostul premier desemnat Eugen Tomac, europarlamentarul PSD Victor Negrescu și șeful SPP Lucian Pahonțu.

Doar o pauză de cafea

Potrivit lui Tomac, discuția a avut loc în marja Consiliului European, într-o pauză între întâlniri oficiale, și a fost axată strict pe subiecte ce țin de agenda europeană și de prioritățile Consiliului, Nici vorbă de negocieri de susținere a Guvernului Veștea.

El a explicat într-o intervenție la Antena 3 CNN că prezența unor europarlamentari, precum Rareș Bogdan sau Victor Negrescu, a fost determinată de întâlnirile anterioare și ulterioare ale președintelui cu lideri ai grupurilor politice europene.

„Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului sau despre negocieri politice interne. Timpul a fost foarte scurt și dedicat exclusiv temelor europene”, a afirmat Tomac, subliniind că fotografia a fost realizată într-un spațiu public, fără a fi vorba despre o reuniune oficială sau conspirativă.

Nicușor rămâne pe șina europeană

În ceea ce privește situația politică de la București, Tomac a arătat că președintele a transmis liderilor europeni că România își va menține direcția pro-europeană, iar mandatul acordat premierului desemnat este acela de a obține susținere parlamentară pentru guvernul propus.

Fostul premier desemnat a evitat să comenteze scenariile politice interne, inclusiv ipoteza unui guvern susținut de AUR, precizând că decizia finală aparține Parlamentului.