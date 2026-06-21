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Dan Dungaciu spune că AUR va fi „doar prezent” la prezentarea Guvernului Veștea. Parlamentarii partidului nu vor vota favorabil sau vor părăsi sala

Dan Dungaciu spune că AUR va fi
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a comentat ironic la Digi24 șansele Guvernului Veștea de a obține votul de învestitură în Parlament. Numărul doi din partid a precizat că AUR nu a fost consultat de premierii desemnați Tomac și Veștea, preia Mediafax.

Dungaciu a afirmat că nimeni din echipa premierului desemnat nu a discutat cu AUR. Referitor la poziția partidului, Dungaciu a explicat că decizia rămâne neschimbată. AUR va vota „prezent”, dar parlamentarii nu vor vota favorabil sau vor părăsi sala.

Speranțele Guvernului Veștea au doar o valoare strategică.

Dungaciu a precizat că nu a avut loc nici un contact cu premierii desemnași. Oficialul AUR a adăugat că speranțele transmise public au, probabil, doar o valoare strategică.

Liderul AUR spus că, din punctul său de vedere, nu are cum să treacă acest guvern. Dungaciu a explicat că AUR nu își va aduce aportul de voturi. Reprezentantul AUR a menționat că „ipocrizia politică actuală” este evidentă pentru parlamentari și pentru electorat. Prim-vicepreședintele AUR a amintit că, anterior, se spunea că actuala coaliție depinde de un singur om.

„Acum ni se spune că sunt membri în coaliția aceasta care trebuie să fie scoși de la putere, pentru că, nu-i așa, țărișoara suferă. Când și-au dat ei seama că țărișoara suferă, dacă ei până acum au guvernat cu toți împreună?”.

Actuala coaliție traversează un ciclu istoric de epuizare

Referitor la argumentele privind o eventuală negociere om la om, Dungaciu a precizat că voturile pentru acest guvern, din punctul său de vedere, nu există. El a explicat că diferența numerică din aritmetica parlamentară este una majoră.

Oficialul AUR a adăugat că actuala coaliție traversează un ciclu istoric de epuizare. Acesta a făcut o comparație cu situația politică din Marea Britanie, unde premierul s-ar afla într-o poziție similară. Potrivit lui Dungaciu, partidele tradiționale nu mai pot răspunde provocărilor actuale ale Europei.

Alegerile anticiopate, soluția corectă, dpv AUR

Dungaciu a răspuns că soluția pentru AUR sunt alegerile anticipate. Potrivit lui Dungaciu, cu cât mai rapid cad actualele propuneri, cu atât mai rapid s-ar putea organiza scrutinul.

Referitor la variantele de guvernare minoritară discutate de celelalte partide, Dungaciu a confirmat existența a două opțiuni pe masă. Prima variantă presupune ca PSD să își asume guvernarea, susținută de PNL, USR și UDMR.

A doua variantă presupune ca aceste trei partide să își asume guvernarea, cu votul de învestitură din partea PSD.

Dungaciu a precizat că AUR le urează succes celor care aleg aceste opțiuni. Întrebat care este, totuși, poziția AUR față de aceste două scenarii, liderul partidului a fost clar. Opțiunea AUR rămâne organizarea de alegeri anticipate.

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