Prima pagină » Știri politice » Forța Dreptei va fi absorbită de PNL, după congresul liberalilor. În ce condiții se întoarce „acasă” Ludovic Orban – SURSE

Forța Dreptei va fi absorbită de PNL, după congresul liberalilor. În ce condiții se întoarce „acasă” Ludovic Orban – SURSE

Luiza Dobrescu
Forța Dreptei va fi absorbită de PNL, după congresul liberalilor. În ce condiții se întoarce „acasă” Ludovic Orban – SURSE
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul Forța Dreptei se pregătește pentru o fuziune prin absorbție cu PNL, acțiune care ar urma să aibă loc oficial după finalizarea Congresului Extraordinar al liberalilor. Potrivit unor surse politice, mutarea va marca întoarcerea lui Ludovic Orban în formațiunea pe care a condus-o în trecut.

Ludovic Orban pune cruce Guvernului Veștea Nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi. Ce calcule a făcut fostul președinte PNL

Ludovic Orban 

Deși în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora fostul premier ar urma să preia șefia filialei PNL Argeș sau PNL Brașov, aceleași surse politice afirmă că aceste variante nu sunt adevărate.

Negocierea dintre cele două partide de dreapta ar urma să aibă loc după finalizarea Congresului Extraordinar al PNL, care va avea loc mâine. Potrivit informațiilor obținute pe surse, se urmărește unificarea formațiunilor sub sigla PNL.

Condițiile stabilite pentru realizarea fuziunii

Negocierile se vor baza pe mandate oficiale aprobate de conducerea celor două partide.

„Este o negociere care se poartă pe bază de mandate, care sunt date de forurile statutare. Trebuie negociat un protocol de fuziune, care trebuie validat în congresele celor două partide”, au precizat sursele citate.

Orban s-ar putea întoarce „acasă”

Ludovic Orban a condus Partidul Național Liberal (PNL) în perioada iunie 2017 – septembrie 2021, când a fost înlocuit din funcția de președinte al partidului în urma congresului liberalilor. În această perioadă, Orban a fost și premier al României, iar ulterior a părăsit PNL și a fondat formațiunea Forța Dreptei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Nicușor Dan s-a încurcat în căștile de traducere, în Turcia. Le-a găsit cu greu și abia a reușit să și le așeze pe cap. Scena a atras atenția și delegației lui Erdogan, care a privit fascinată la președintele român
21:07
Nicușor Dan s-a încurcat în căștile de traducere, în Turcia. Le-a găsit cu greu și abia a reușit să și le așeze pe cap. Scena a atras atenția și delegației lui Erdogan, care a privit fascinată la președintele român
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru dă REPER pe PNL. Fostul partid îi urează doar de bine
20:25
Dragoș Pîslaru dă REPER pe PNL. Fostul partid îi urează doar de bine
EVENIMENT AUR și Patriots Network au organizat o conferință internațională la Palatul Parlamentului pentru a discuta viitorul Europei
19:05
AUR și Patriots Network au organizat o conferință internațională la Palatul Parlamentului pentru a discuta viitorul Europei
CONTROVERSĂ Fratele Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, intervine în criza politică. Bogdan Grădinaru atacă USR și susține că apropierea de PNL riscă să transforme partidul într-un “breloc” liberal
18:52
Fratele Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, intervine în criza politică. Bogdan Grădinaru atacă USR și susține că apropierea de PNL riscă să transforme partidul într-un “breloc” liberal
APĂRARE Nicușor Dan anunță patrule suplimentare pe litoral care să se asigure că nu vor ajunge drone la țărm în sezonul estival
18:34
Nicușor Dan anunță patrule suplimentare pe litoral care să se asigure că nu vor ajunge drone la țărm în sezonul estival
FLASH NEWS Nicușor Dan se spală pe mâini de formarea Guvernului. Lista de miniștri și programul de guvernare revin în totalitate lui Veștea
18:06
Nicușor Dan se spală pe mâini de formarea Guvernului. Lista de miniștri și programul de guvernare revin în totalitate lui Veștea
Mediafax
„Bolojan a procedat ca LENIN”. Fostul lider ALDE lansează critici la adresa premierului
Digi24
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
Cancan.ro
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Adevarul
Sfârșitul statului-națiune în UE? Conceptul, explicat de un expert român care îi pune pe jar pe suveraniști
Mediafax
S-a decis! Câți BANI va primi un bărbat care a stat 18 ani în ÎNCHISOARE pentru violuri pe care nu le-a comis
Click
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu adolescenții atunci când părinții sunt distrași de telefoane?
CONTROVERSĂ Rețelele de socializare, câmp de luptă pentru Trump și premierul Italiei. Meloni: „Vă sugerez să vă concentrați asupra propriei popularități“
21:55
Rețelele de socializare, câmp de luptă pentru Trump și premierul Italiei. Meloni: „Vă sugerez să vă concentrați asupra propriei popularități“
VIDEO Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, îl laudă pe Vlad Țepeș și îl numește „primul paznic al granițelor“. „Îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali“
21:01
Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, îl laudă pe Vlad Țepeș și îl numește „primul paznic al granițelor“. „Îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali“
FLASH NEWS Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL
21:00
Primul mesaj al lui Ilie Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL
REACȚIE Raluca Turcan a postat o fotografie de la momentul în care Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru șefia PNL. Cine apare în poză
19:59
Raluca Turcan a postat o fotografie de la momentul în care Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru șefia PNL. Cine apare în poză
SĂNĂTATE Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci usturoi în fiecare zi
19:16
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci usturoi în fiecare zi
SCANDAL Zelenski îi trimite înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb lui Nawrocki. Cum a comentat președintele Ucrainei retragerea celei mai înalte distincții a Poloniei
18:52
Zelenski îi trimite înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturului Alb lui Nawrocki. Cum a comentat președintele Ucrainei retragerea celei mai înalte distincții a Poloniei

Cele mai noi

Trimite acest link pe