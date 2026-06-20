Forța Dreptei va fi absorbită de PNL, după congresul liberalilor. În ce condiții se întoarce „acasă” Ludovic Orban – SURSE

Partidul Forța Dreptei se pregătește pentru o fuziune prin absorbție cu PNL, acțiune care ar urma să aibă loc oficial după finalizarea Congresului Extraordinar al liberalilor. Potrivit unor surse politice, mutarea va marca întoarcerea lui Ludovic Orban în formațiunea pe care a condus-o în trecut.

Deși în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora fostul premier ar urma să preia șefia filialei PNL Argeș sau PNL Brașov, aceleași surse politice afirmă că aceste variante nu sunt adevărate.

Negocierea dintre cele două partide de dreapta ar urma să aibă loc după finalizarea Congresului Extraordinar al PNL, care va avea loc mâine. Potrivit informațiilor obținute pe surse, se urmărește unificarea formațiunilor sub sigla PNL.

Condițiile stabilite pentru realizarea fuziunii

Negocierile se vor baza pe mandate oficiale aprobate de conducerea celor două partide.

„Este o negociere care se poartă pe bază de mandate, care sunt date de forurile statutare. Trebuie negociat un protocol de fuziune, care trebuie validat în congresele celor două partide”, au precizat sursele citate.

Orban s-ar putea întoarce „acasă”

Ludovic Orban a condus Partidul Național Liberal (PNL) în perioada iunie 2017 – septembrie 2021, când a fost înlocuit din funcția de președinte al partidului în urma congresului liberalilor. În această perioadă, Orban a fost și premier al României, iar ulterior a părăsit PNL și a fondat formațiunea Forța Dreptei.