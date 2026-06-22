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Fritz susține că AUR se „reconciliază” cu PSD: „Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”

Fritz susține că AUR se
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Dominic Fritz, primarul Timișoarei, susține că partidul AUR se „reconciliază” cu social-democrații. El susține că Adrian Veștea va ajunge, oficial, în poziția de premier doar „pupând inelul lui Simion”. Afirmația vine în contextul în care premierul desemnat de Nicușor Dan a răspuns invitației lui George Simion de a se întâlni pentru a negocia susținerea guvernului în Parlament. Vă reamintim că peste doar câteva ore are loc votul de învestitură.

În continuare, Dominic Fritz a susținut că formațiunea politică din care face parte alege să rămână consecventă. Și anume, USR nu dorește să voteze un guvern „antireformă” și nici unul al „incompetenților dovediți”. De asemenea, liderul partidului spune că formațiunea respinge un executiv pe care îl consideră lipsit de reforme și contrar intereselor românilor.

Mesajul lui Dominic Fritz

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se “reconcilieze” cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion.

Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?

USR rămâne consecvent:
– Nu votăm un guvern antireformă.
– Nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale.
– Nu votăm un guvern al incompetenților dovediți.
– Nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei”, a notat Dominic Fritz pe Facebook.

Adrian Veștea a răspuns invitației lui George Simion

George Simion a cerut ca președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Adrian Veștea să solicite oficial sprijinul AUR pentru învestire. La câteva ore, Veștea a răspuns că este deschis dialogului și a anunțat că va discuta cu liderul AUR, invocând nevoia de a pune capăt crizei politice.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, Adrian Veștea, pe Facebook.

Adrian Veștea a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luni au avut loc audierile în comisii. Votul de învestitură este programat în această seară, de la ora 21:30. Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a fi aprobat. AUR spune că nu va susține guvernul, deși surse politice vorbesc despre negocieri pentru atragerea unor parlamentari. PSD a decis în unanimitate să voteze pentru noul Executiv. Dacă va obține votul de încredere, noul Executiv va fi instalat.

Programul de guvernare propune măsuri pentru stabilizarea finanțelor publice, reformarea administrației, stimularea economiei și îmbunătățirea serviciilor publice.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

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