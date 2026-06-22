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Gigel Știrbu (PNL) anunță moartea Guvernului Veștea înainte de a se naște: „Ceea ce se construiește pe trădare se prăbușește sub propria greutate”

Gigel Știrbu (PNL) anunță moartea Guvernului Veștea înainte de a se naște:
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Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL, își începe postarea de pe Facebook prin a susține că Guvernul Veștea „a murit înainte de a se naște”. În seara de luni, 22 iunie, va avea loc votul de învestitură. În urmă cu scurt timp, Adrian Veștea a răspuns invitației lui George Simion de a se întâlni pentru a negocia susținerea guvernului în Parlament.

„Guvernul Veștea a murit înainte de a se naște. Există guverne care cad după câteva luni,există guverne care se prăbușesc după câțiva ani. Dar guvernul Adrian Veștea reușește o performanță aproape imposibilă în politica românească: A murit înainte să se nască!”, scrie Gigel Știrbu pe Facebook.

Mesajul lui Gigel Știrbu (part I)

Vicepreședintele PNL susține că fără voturile AUR, guvernul Veștea nu va dispune de „majoritatea necesară pentru a trece de Parlament”

Vicepreședintele PNL susține că Guvernul Veștea nu are majoritatea necesară pentru învestire fără voturile AUR. El afirmă că negocierile din ultimele zile au vizat mai degrabă împărțirea funcțiilor decât reformele. Liberalul acuză încercări de formare a unei majorități artificiale și spune că proiectul politic este lipsit de susținere reală în Parlament.

„În această seară, Parlamentul României este chemat să voteze un executiv care pare construit nu în jurul unei majorități parlamentare, nu în jurul unui program coerent de guvernare și nici în jurul unei viziuni pentru România, ci în jurul unei disperări politice care crește cu fiecare zi.

Iar primul motiv pentru care acest guvern este deja condamnat ține de un lucru pe care nimeni nu-l poate negocia și nimeni nu-l poate cumpăra: aritmetica parlamentară.

Matematica este o știință exactă, nu ține cont de comunicate de presă, de negocieri nocturne și nici de funcții promise pe hârtie.

La această oră, fără voturile AUR, guvernul Adrian Veștea nu dispune de majoritatea necesară pentru a trece de Parlament, este un fapt politic evident.

Poți promite zeci de ministere, poți împărți sute de funcții de secretar de stat, poți negocia până dimineață dar nu poți schimba regulile adunării și scăderii.

Ce spune despre „goana după voturi”

„Și tocmai de aceea asistăm în aceste zile la un spectacol pe care românii îl cunosc prea bine: alergătura disperată după voturi. Funcții împărțite înainte de vot. Demnități promise înainte de învestire, negocieri purtate nu în jurul unor reforme, ci în jurul unor interese.

Parcă nu se caută susținere pentru România, ci clienți pentru o licitație politică.

Mai grav este că această goană după voturi spune multe despre starea celor care au pus la cale acest proiect, cu cât șansele de reușită scad, cu atât disperarea crește, cu cât cifrele din Parlament devin mai clare, cu atât promisiunile devin mai generoase.

Iar în centrul acestui eșec se află și cei care au crezut că pot rupe Partidul Național Liberal pentru a construi o majoritate artificială. Au crezut că pot înlocui principiile cu tranzacțiile și convingerile cu funcțiile”, susține vicepreședintele PNL.

Mesajul lui Gigel Știrbu (part II)

Cum explică șansele minime de învestire?

Vicepreședintele PNL afirmă că Guvernul Veștea nu are șanse reale de învestire în lipsa unei majorități parlamentare. El susține că negocierile politice nu pot compensa lipsa voturilor necesare și acuză formarea unei majorități bazate pe interese. În opinia sa, soarta cabinetului va fi decisă de „matematica parlamentară”.

„Dar politica are o regulă simplă: ceea ce se construiește pe trădare se prăbușește sub propria greutate.

Este aproape ironic să vezi cum cei care vorbeau despre stabilitate au generat instabilitate,cum cei care vorbeau despre responsabilitate au ajuns să negocieze orice cu oricine,cum cei care promiteau o nouă etapă pentru România au ajuns să depindă de voturi pe care nu le au.

Adevărul este că acest guvern nu se află în fața unui vot decisiv. Se află în fața certificatului său de deces politic.

Pentru că atunci când nu ai majoritate, nu ai guvern.

Când nu ai susținere parlamentară, nu ai stabilitate.

Iar când încerci să înlocuiești voturile cu mercantilismul politic, sfârșești prin a demonstra exact contrariul a ceea ce pretinzi că reprezinți.

În această seară, Parlamentul va consemna probabil ceea ce întreaga țară vede deja de câteva zile:

Guvernul Veștea a murit înainte de a se naște, nu din cauza opoziției, nu din cauza adversarilor politici.

Ci din cauza unei realități pe care nimeni nu o poate negocia și nimeni nu o poate cumpăra: matematica parlamentară. Las aici aceasta analiză, pentru ora 21.30! Să vedem dacă am dreptate!”, a susținut vicepreședintele PNL pe Facebook.

Mai sunt 4 ore până la momentul votării

Adrian Veștea a anunțat duminică seară că a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luni au avut loc ședința Birourilor Permanente Reunite și audierile în comisii. Votul de învestitură în plen este programat în această seară, de la ora 21:30. Guvernul Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru învestire. Chiar și cu sprijinul PSD, al unor liberali și al minorităților, cabinetul ar mai avea nevoie de 16-25 de voturi. AUR susține că nu va vota guvernul, însă surse politice vorbesc despre negocieri pentru atragerea unor parlamentari. PSD a decis în unanimitate să susțină noul Executiv.

Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie 2026. El a fost primar al orașului Râșnov, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării în perioada 2023-2024.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

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