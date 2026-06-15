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Hubert Thuma: Nu cred că PNL este un partid care îți pedepsește membrii pentru că își asumă responsabilități politice

Hubert Thuma: Nu cred că PNL este un partid care îți pedepsește membrii pentru că își asumă responsabilități politice
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Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și al CJ al județului, cred ca PNL este un partid care isi pedepseste membrii pentru ca isi asuma responsabilitati politice. Declarația vine în contextul în care președintele partidului, Ilie Bolojan a anuțat un Congres extraordinar care ar viza decapitarea opozanților interni, care acceptă să-l susțină pe Veștea la Palatul Victoria.

Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală, afirmă fără echivoc Thuma.

România are nevoie de un guvern acum

România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. O simt antreprenorii care amână investiții, o simt primarii care nu mai pot face planuri, o simt oamenii care așteaptă stabilitate și predictibilitate într-o perioadă în care au tot mai puține motive să le găsească.

Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei, afirmă liberalul.

Thuma nu este de acord cu execuția lui Veștea

Thuma nu este de acord cu excluderea lui Veștea În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord.

Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică.

România nu își permite blocaje prelungite

România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării.

Astăzi trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis aici pentru a doua variantă. Și cred că este timpul să avem curajul să o asumăm, încheie președintele PNL Ilfov.

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