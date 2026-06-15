Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și al CJ al județului, a luat cuvântul în cadrul ședinței Biroului Politic Național (BPN) a PNL. Acesta a avut o reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, spunându-i că nu ar fi „cazul să vorbească în casa spânzuratului”. Gândul vă arată stenograme incendiare din ședința PNL din această seară.

Gândul vă aduce în atenție stenograme incendiare din timpul ședinței PNL de luni, 15 iunie 2026. Hubert Thuma s-a adresa nu doar către Ilie Bolojan, ci și către Raluca Turcan.

Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan

„Am dedus că singura problemă reală este că acest ministru sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan. În afară de dumneavoastră, poate conduc eu guvernul, poate ducem România într-o direcție corectă. (…) În ultimele 2 săptămâni, toată conducerea partidului nu credea că Eugen Tomac, care să conducă un guvern tehnocrat, poate să convingă conducerea partidului.

(…) Cine ar vota un astfel de guvern? Deci, voturile PSD au fost bune, domnule președinte. Au fost ok atunci. Când a fost învestit Guvernul Bolojan, au fost bune. Am înțeles atunci. Concluzia este relativ simplă. (…) Ai fost în toate conducerile. Am voie să vorbesc și eu? (…) În 2006 ai fost aleasă deputat PNL și ai plecat la PDL, pentru că nu te-a pus ministru. Ești singura din sala asta care ai plecat cumva (n.r. se adresează Ralucăi Turcan). În rest, toți ceilalți, indiferent cum ne califici pe noi, am fost constanți. Nu cred că este cazul să vorbești de funcție în casa spânzuratului.

Mai ales că dumneavoastră trebuie să vă spun, domnule Bolojan, un fapt. Cred că sunteți în această sală că nu are voie să fiți supărat că partidul nu a fost consultat. Ați pus miniștrii… din 4 miniștri, 3 nu au legătură cu Partidul Național Liberal”, a spus Hubert Thuma în ședința PNL din această seară.