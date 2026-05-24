Hubert Thuma, săgeți către Bolojan la aniversarea PNL: „Un lider nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine"
Hubert Thuma, șeful PNL Ilfov, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, chiar în ziua în care partidul a împlinit 151 de ani. Thuma acuză conducerea că a izolat PNL și că strânge toată puterea în mâinile unui singur om. Liderul de la Ilfov îi transmite lui Bolojan că un partid mare se conduce prin dialog și colaborare, nu prin reducerea la tăcere.

Hubert Thuma. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Thuma susține că deciziile care se iau acum în PNL sunt greșite și a explicat cum vede el comportamentul lui Bolojan.

„Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică. Adevărata putere nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici.”

Critici dure și pentru măsurile de austeritate

Thuma a criticat indirect și deciziile luate de Bolojan la conducerea Guvernului. El consideră că țara are nevoie de dezvoltare, nu doar de tăieri.

„’Prin noi înșine’ nu înseamnă izolare. Nu a însemnat asta niciodată. Înseamnă să stai la masa Europei ca partener care contribuie, nu ca observator care așteaptă. România de astăzi are nevoie de o economie care creează, nu doar care taie.”

„PNL nu este un scaun”

În finalul mesajului său, Thuma le-a transmis liderilor PNL că funcțiile sunt temporare și că nimeni nu ar trebui să-și construiască un cult al personalității.

„PNL nu e un scaun. E o direcție. Și direcția asta nu se negociază. La 151 de ani, PNL are nevoie să fie din nou partidul care formează lideri, nu partidul care găzduiește funcționari.”

