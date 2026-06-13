Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriadă: „Democrația nu înseamnă doar alegeri”

Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriadă: „Democrația nu înseamnă doar alegeri”

Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Mineriadă: „Democrația nu înseamnă doar alegeri”
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cursul zilei de sâmbătă, 13 iunie 2026, Ilie Bolojan, premierul demis și lider PNL, a transmis un mesaj la împlinirea a 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990. Pe pagina oficială de Facebook, acesta reamintit că țara noastră a trecut prin unul dintre cele mai „dureroase momente ale începutului său democratic”.

Pe pagina oficială de Facebook, premierul demis a readus în atenție ce a însemnat Mineriada pentru România. Între 13 și 15 iunie 1990, evenimentul a reprezentat cea de-a 3-a acțiune care a avut loc în România postdecembristă de acest tip. Atunci, forțele de ordine au pătruns în Piața Universității și au întreprins acțiuni împotriva protestatarilor.

Scrierile istorice arată că a fost una dintre cele mai brutale acțiuni ale minerilor. Corturile au fost distruse, s-au întreprins arestări, iar manifestanții au rupt cordoanele trupelor antitero. Potrivit unei evidențe, au fost sute de răniți, iar 6 persoane au decedat. Decesele au survenit în ziua de 13 iunie 1990. A doua zi, locuința lui Corneliu Coposu și cea a lui Ion Rațiu au fost devastate.

Mesajul transmis de Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook

Ce a transmis Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a susținut că „avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor”. De altfel, premierul demis a precizat că noile generații trebuie să înțeleagă că rolul statului este să protejeze cetățenii.

„În urmă cu 36 de ani, România a trăit unul dintre cele mai dureroase momente ale începutului său democratic.

Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat violență împotriva propriilor cetățeni. Oameni care își exercitau dreptul la opinie și la protest au fost bătuți, umiliți, arestați ilegal și reduși la tăcere prin forță. Au existat morți, răniți și traume care au rămas deschise până astăzi.

Democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respect pentru libertatea de exprimare, pentru drepturile fundamentale și pentru demnitatea fiecărui cetățean.

La 36 de ani de la acele evenimente, avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor și să transmitem generațiilor tinere că statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului, niciodată împotriva lui.

Adevărul, justiția și asumarea trecutului înseamnă respect față de cei care au suferit și despre consolidarea unei democrații în care asemenea abuzuri să nu mai fie posibile niciodată.

Astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei. Într-o Românie democratică, violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”, este mesajul scris de Ilie Bolojan pe Facebook, astăzi.

Tot în această zi, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj. Vezi AICI ce a spus șeful statului.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
SCANDAL Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
19:59
Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
FLASH NEWS Primele declarații despre programul de guvernare. Eugen Tomac vrea să indexeze pensiile. Ce calcule a făcut premierul desemnat
19:26
Primele declarații despre programul de guvernare. Eugen Tomac vrea să indexeze pensiile. Ce calcule a făcut premierul desemnat
REACȚIE Papahagi îl mitraliază pe Bolojan: dupa secta „Martorii lui Georgescu” ar fi aiurea să asistăm la nașterea „Martorii lui Bolojan”
19:20
Papahagi îl mitraliază pe Bolojan: dupa secta „Martorii lui Georgescu” ar fi aiurea să asistăm la nașterea „Martorii lui Bolojan”
EVENIMENT Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
18:59
Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Mesajul transmis de Kim Jong Un lui Vladimir Putin de Ziua Națională a Rusiei
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
FLASH NEWS Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
21:36
Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
NEWS ALERT Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
21:25
Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
20:51
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
VIDEO O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș
20:46
O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș

Cele mai noi

Trimite acest link pe