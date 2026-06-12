Bolojan susține că discuția telefonică tensionată cu Nicușor Dan ar fi „fake news”

Premierul demis și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că știrea despre discuția telefonică tensionată cu președintele Nicușor Dan, ar fi un fake-news. Informația a apărut în spațiul public, după ce premierul demis a comentat, joi, mesajul pe care Nicușor Dan îl adresase partidelor cu o zi înainte.

„Este un fake news, este o informație falsă. Nu a fost o discuție înainte de decizia PNL, sau după decizia PNL”, a declarat Ilie Bolojan, pentru sursa citată.

Ilie Bolojan: „Era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură”

Amintim că premierul demis, Ilie Bolojan, a declarat la finalul ședinței din Biroul Politic Național, de joi, în care s-a decis ca liberalii să nu-l susțină pe Eugen Tomac, că ar fi preferat ca președintele Nicușor Dan să adreseze un îndemn la responsabilitate și dialog partidelor politice, înainte de moțiunea de cenzură, în care s-a votat căderea Guvernului.

„Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură”, a afirmat joi, Ilie Bolojan.

Nicușor Dan: „Am ales o persoană pe care o consider cea mai potrivită pentru a discuta cu toate părțile”

Cu o zi înainte ca PNL să decidă împotriva Guvernului Tomac, președintele Nicușor Dan a transmis liderilor partidelor politice să comunice pe tema susținerii premierului desemnat, astfel încât țara să iasă cât mai repede din criză politică.

„Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Am ales o persoană pe care o consider cea mai potrivită pentru a discuta cu toate părțile implicate, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă”, a declarat Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax