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Pensiile vor fi indexate în 2027, dar procentul majorării nu a fost stabilit. Urmează un audit asupra cheltuielilor statului 

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Pensiile vor fi indexate în 2027, însă procentul de majorare va fi stabilit după ce viitorul Guvern va analiza cheltuielile statului și va evalua resursele bugetare disponibile. Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al Muncii în Cabinetul condus de Luca Niculescu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că nu poate confirma deocamdată un procent concret, nici măcar nivelul de 7% rezultat din aplicarea formulei de calcul invocate în discuție.

Oficialul a explicat că, înainte de stabilirea majorării, este necesară o analiză a cheltuielilor publice și o rectificare bugetară, pentru a determina ce sume sunt disponibile și ce obligații financiare trebuie acoperite.

„Cu certitudine indexarea va avea loc”, a afirmat Florin Manole, precizând însă că procentul va depinde de posibilitățile financiare ale statului și de respectarea țintei de deficit bugetar.

Guvernul promite că pensionarii nu vor suporta singuri ajustările bugetare

Manole a susținut că viitorul Executiv nu intenționează să transfere întreaga povară a reducerii deficitului bugetar asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. Potrivit acestuia, indexarea pensiilor este prevăzută în programul de guvernare, dar valoarea exactă va fi stabilită după evaluarea situației financiare.

România trebuie să respecte în continuare angajamentele asumate față de Comisia Europeană și obiectivele privind deficitul bugetar, a subliniat ministrul propus.

Salariul minim ar urma să fie stabilit pe baza formulei legale

În privința salariului minim, Florin Manole a declarat că Guvernul va ține cont de legislația națională și de directiva europeană privind salariile minime adecvate. Formula de calcul ia în considerare indicatori precum inflația și productivitatea.

Potrivit acestuia, în noiembrie ar trebui să fie realizate analizele necesare, urmate de discuții în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde sunt reprezentate Guvernul, sindicatele și organizațiile patronale.

Referitor la alocațiile pentru copii, Manole a afirmat că se va aplica legislația în vigoare, fără să anunțe o majorare concretă.

Noua lege a salarizării este așteptată în 2027

Programul de guvernare prevede elaborarea unei noi legi a salarizării în sectorul public în cursul anului 2027. Florin Manole a declarat că procesul trebuie să includă consultări cu sindicatele și reprezentanții angajaților din sănătate, educație, apărare și ordine publică.

Acesta a afirmat că dialogul social trebuie să aibă un rol mai important în elaborarea noii legi, pentru a evita conflictele de muncă și problemele apărute în trecut.

Procentul de indexare a pensiilor rămâne, astfel, neprecizat. Deși ministrul propus afirmă că majorarea va avea loc în 2027, valoarea acesteia va depinde de rezultatele analizei bugetare și de resursele pe care Guvernul le va putea aloca.

Sursa video: Antena 3 CNN

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