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Florin Manole, precizări după apariția informațiilor despre zborul cu avionul privat la Mykonos: ”Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile”

Florin Manole, precizări după apariția informațiilor despre zborul cu avionul privat la Mykonos: ”Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile”
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Deputatul PSD Florin Manole a venit luni cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații privind deplasarea sa, dar și a altor politicieni, cu un avion privat pe insula grecească Mykonos, în luna iulie. Fostul ministru al Muncii susține că a participat la o delegație economică organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, care a suportat toate costurile deplasării.

Florin Manole: Am participat pentru temele privind legislația muncii

Florin Manole a explicat că prezența sa în delegația economică a avut legătură cu experiența sa profesională și cu subiectele privind legislația muncii. Fostul ministru al muncii susține că deplasarea a avut loc într-o singură zi și că nu au fost folosite fonduri publice pentru organizarea acesteia.

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„Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente.

Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile.

Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești”, a transmis presei Florin Manole.

Florin Manole

Florin Manole

PNL a cerut explicații despre „deplasarea de lux” la Mykonos

Precizările deputatului PSD vin după ce PNL a cerut social-democraților să explice public deplasarea la Mykonos a fostului ministru al Muncii. Liberalii au susținut că, alături de acesta, în avion s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri.

„PSD și participanții trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situația profesorilor, medicilor, pensionarilor și a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită ‘insula bogaților’. Toți participanții, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicații clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informațiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României”, preciza PNL.

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