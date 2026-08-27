Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte cu nerușinare” când spune că amendamentele PSD din legea salarizării au crescut impactul bugetar de la 8 la 12 miliarde de lei

Fost ministru al Muncii, Florin Manole, acuză guvernul interimar, Ilie Bolojan, că nu a ajuns la un acord pe Legea salarizării, jalon din PNRR. Într-o conferință de presă, de la Palatul Parlamentului, Manole a învinuit executivul demis pentru pierderea banilor din PNRR, aferenți Legii salarizării. Manole a afirmat că a lăsat un proiect al Legii salarizării la Ministerul Muncii, de care avea cunoștință și Bolojan și îl acuză pe acesta de minciună după declarațiile referitoare la amendamentele PSD care ar fi crescut impactul bugetar de la 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei. Referindu-se la proiectul realizat de actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, Manole a declarat că acesta nu a avut aprobarea Comisiei Europene.

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„Să arate astăzi, mâine, de urgență, amendamentele PSD”

Fostul ministru al Muncii Florin Manole îl provoacă public pe premierul interimar Ilie Bolojan să prezinte amendamentele despre care spune că au dus impactul proiectului legii salarizării, din sectorul public, de la 8 la 12 miliarde de lei.

Manole susține că proiectul de lege nu a fost „ținut în sertar”, așa cum s-ar fi afirmat, și că documentul a fost transmis premierului și vicepremierilor pe 24 aprilie, în urma unei înțelegeri cu Ilie Bolojan.

„Legea pe care am lăsat-o nu era în niciun sertar. Era la Ilie Bolojan, de pe 24 aprilie, ora 11 și 25 de minute”, a declarat fostul ministru, într-o conferință de presă.

Potrivit lui Manole, în perioada de dinaintea transmiterii proiectului au avut loc la Palatul Victoria două întâlniri tehnice privind jaloanele PNRR, inclusiv legea salarizării. El afirmă că era stabilită ulterior și o discuție politică între vicepremieri, însă aceasta nu a mai avut loc. Fostul ministru a contestat și afirmația potrivit căreia amendamentele PSD ar fi crescut impactul legii de la 8 la 12 miliarde de lei.

” Ilie Bolojan minte cu nerușinare”

„Aseară a spus premierul Bolojan că Partidul Social-Democrat a făcut o serie de amendamente populiste și fără susținere de la 8 la 12 miliarde. 10 minute mai târziu, Ministrul interimar al Muncii, domnul Dragoș Pîslaru, a postat și el însă o altă opinie despre acest subiect și anume că el a dus impactul la 12 miliarde. Cu certitudine, unul dintre ei minte cu nerușinare. Iar acesta este Ilie Bolojan”, a spus Manole.

Manole îi cere premierului interimar să prezinte public, „astăzi, mâine, de urgență”, amendamentele despre care susține că au generat creșterea impactului.

„De aceea îl provoc public ca astăzi, mâine, de urgență să prezinte opiniei publice care sunt acele amendamente pe care Partidul Social-Democrat le-a făcut de la prima variantă publică a legii, care a avut un impact de 8 miliarde, până la a doua variantă publică a legii, cu un impact de 12 miliarde? (…) Pentru că ele nu există”, a afirmat Manole.

Despre proiectul Legii salarizării prezentat de Dragoș Pîslaru

Florin Manole a mai susținut că proiectul Legii salarizării, realizat de actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, nu a avut aprobarea Comisiei Europene.

„Nu există niciun comunicat al Comisiei Europene către Ministerul Muncii și de Finanțe, care să spună, da, această formă îndeplinește jalonul”, a menționat el.

„Proiectul lui Pîslaru nu era satisfăcător nici pentru ministrul PNL al Educației”

Totodată, Florin Manole a mai afirmat că forma Legii salarizării a lui Dragoș Pîslaru nu a fost satisfăcătoare nici pentru ministrul PNL al Educației, Mihai Dimian.

„Nu a fost satisfăcător nici pentru ministrul PNL al Educației, nu mai vorbim de sindicate”, a mai spus fostul ministru PSD al Muncii.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.

„De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a declarat Nicușor Dan.