Prima pagină » Știri politice » Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte cu nerușinare” când spune că amendamentele PSD din legea salarizării au crescut impactul bugetar de la 8 la 12 miliarde de lei

Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte cu nerușinare” când spune că amendamentele PSD din legea salarizării au crescut impactul bugetar de la 8 la 12 miliarde de lei

Florin Manole îl acuză pe Ilie Bolojan că
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fost ministru al Muncii, Florin Manole, acuză guvernul interimar, Ilie Bolojan, că nu a ajuns la un acord pe Legea salarizării, jalon din PNRR. Într-o conferință de presă, de la Palatul Parlamentului, Manole a învinuit executivul demis pentru pierderea banilor din PNRR, aferenți Legii salarizării. Manole a afirmat că a lăsat un proiect al Legii salarizării la Ministerul Muncii, de care avea cunoștință și Bolojan și îl acuză pe acesta de minciună după declarațiile referitoare la amendamentele PSD care ar fi crescut impactul bugetar de la 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei. Referindu-se la proiectul realizat de actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, Manole a declarat că acesta nu a avut aprobarea Comisiei Europene.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Să arate astăzi, mâine, de urgență, amendamentele PSD”

Fostul ministru al Muncii Florin Manole îl provoacă public pe premierul interimar Ilie Bolojan să prezinte amendamentele despre care spune că au dus impactul proiectului legii salarizării, din sectorul public, de la 8 la 12 miliarde de lei.

Manole susține că proiectul de lege nu a fost „ținut în sertar”, așa cum s-ar fi afirmat, și că documentul a fost transmis premierului și vicepremierilor pe 24 aprilie, în urma unei înțelegeri cu Ilie Bolojan.

„Legea pe care am lăsat-o nu era în niciun sertar. Era la Ilie Bolojan, de pe 24 aprilie, ora 11 și 25 de minute”, a declarat fostul ministru, într-o conferință de presă.

Potrivit lui Manole, în perioada de dinaintea transmiterii proiectului au avut loc la Palatul Victoria două întâlniri tehnice privind jaloanele PNRR, inclusiv legea salarizării. El afirmă că era stabilită ulterior și o discuție politică între vicepremieri, însă aceasta nu a mai avut loc. Fostul ministru a contestat și afirmația potrivit căreia amendamentele PSD ar fi crescut impactul legii de la 8 la 12 miliarde de lei.

” Ilie Bolojan minte cu nerușinare”

„Aseară a spus premierul Bolojan că Partidul Social-Democrat a făcut o serie de amendamente populiste și fără susținere de la 8 la 12 miliarde. 10 minute mai târziu, Ministrul interimar al Muncii, domnul Dragoș Pîslaru, a postat și el însă o altă opinie despre acest subiect și anume că el a dus impactul la 12 miliarde. Cu certitudine, unul dintre ei minte cu nerușinare. Iar acesta este Ilie Bolojan”, a spus Manole.

Manole îi cere premierului interimar să prezinte public, „astăzi, mâine, de urgență”, amendamentele despre care susține că au generat creșterea impactului.

„De aceea îl provoc public ca astăzi, mâine, de urgență să prezinte opiniei publice care sunt acele amendamente pe care Partidul Social-Democrat le-a făcut de la prima variantă publică a legii, care a avut un impact de 8 miliarde, până la a doua variantă publică a legii, cu un impact de 12 miliarde? (…) Pentru că ele nu există”, a afirmat Manole.

Despre proiectul Legii salarizării prezentat de Dragoș Pîslaru

Florin Manole a mai susținut că proiectul Legii salarizării, realizat de actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, nu a avut aprobarea Comisiei Europene.

„Nu există niciun comunicat al Comisiei Europene către Ministerul Muncii și de Finanțe, care să spună, da, această formă îndeplinește jalonul”, a menționat el.

„Proiectul lui Pîslaru nu era satisfăcător nici pentru ministrul PNL al Educației”

Totodată, Florin Manole a mai afirmat că forma Legii salarizării a lui Dragoș Pîslaru nu a fost satisfăcătoare nici pentru ministrul PNL al Educației, Mihai Dimian.

„Nu a fost satisfăcător nici pentru ministrul PNL al Educației, nu mai vorbim de sindicate”, a mai spus fostul ministru PSD al Muncii.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.

„De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a declarat Nicușor Dan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS 11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
13:57
11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
TENSIUNI Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
13:05
Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
FLASH NEWS Nicușor Dan a ajuns la Cahul, înainte de întâlnirea cu Maia Sandu, la Chișinău. Programul vizitei președintelui
11:31
Nicușor Dan a ajuns la Cahul, înainte de întâlnirea cu Maia Sandu, la Chișinău. Programul vizitei președintelui
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
10:56
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Cât timp voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă”
08:30
Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Cât timp voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă”
EVENIMENT Republica Moldova, 35 de ani de independență. Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu au depus flori la monumentul din centrul capitalei. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
06:30
Republica Moldova, 35 de ani de independență. Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu au depus flori la monumentul din centrul capitalei. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
VIDEO. Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au injectat, în premieră, mitocondrii din piciorul unei femei, în ochi
ECONOMIE CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
14:11
CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
EXCLUSIV Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
13:55
Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
TENSIUNI Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
13:54
Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
13:50
Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
EXCLUSIV Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
13:42
Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
DEZVĂLUIRI Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
13:31
Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova

Cele mai noi

Trimite acest link pe