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Florin Manole desființează programul PNL pentru domeniul Muncii. „Este jenant pentru trei partide. Propune ca obiective jaloane PNRR deja închise”

Florin Manole desființează programul PNL pentru domeniul Muncii. „Este jenant pentru trei partide. Propune ca obiective jaloane PNRR deja închise”
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Florin Manole ironizează noul program de guvernare al PNL pe domeniul Muncii și acuză că documentul include obiective, reforme și jaloane din PNRR care au fost deja îndeplinite. „Nu contează că suntem în septembrie 2026”, a transmis oficialul, care a catalogat situația drept „jenantă pentru trei partide”.

Fostul ministru al muncii a explicat, într-o postare pe Facebook, că programul propus de liberali este profund „criticabil” și că documentul conține numeroase erori și măsuri depășite de realitate.

Jaloane PNRR bifate, trecute ca noi obiective de guvernare

Prima problemă semnalată vizează reforma pensiilor de serviciu din domeniul apărării. Manole susține că în programul liberalilor a rămas o „formulare aberantă”, potrivit căreia reforma ar putea fi promulgată până la 19 octombrie 2023, iar președintele ar putea să o semneze sub numărul 282/2023.

„Nu contează că suntem în septembrie 2026”, a ironizat Manole gafa de redactare. Acesta a amintit că reforma pensiilor de serviciu reprezintă Jalonul 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care este deja închis și implementat. În acest context, el a ridicat semne de întrebare privind modul în care a fost elaborat documentul și a întrebat public dacă „mai e cineva serios pe la PNL”.

Digitalizarea Casei de Pensii și asistența socială

Un alt exemplu invocat de fostul ministru al muncii este digitalizarea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), un obiectiv menționat la pagina 84 a programului. Deși declară că susține 100% ideea, Florin Manole atrage atenția că acest proiect ar fi trebuit deja finalizat în cadrul PNRR.

Concret, termenul limită era 31 august 2026, moment la care Comisia Europeană și Ministerul Muncii ar fi putut declara închis Jalonul 240 din PNRR.

Tot la capitolul erori, Florin Manole menționează și Sistemul Național Integrat de Asistență Socială. Deși consideră că este o reformă vitală, el precizează că măsura este deja asociată unui alt jalon PNRR închis, respectiv Jalonul 170.

Atac direct la Ilie Bolojan pentru reforma Inspecției Muncii

O critică aparte vizează promisiunea privind reforma Inspecției Muncii (ITM). Manole a afirmat că, în acest caz, nu mai este vorba despre o măsură deja implementată, ci face trimitere directă la un dosar aflat pe masa procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Potrivit acestuia, dosarul ar fi fost deschis după apariția unor imagini compromițătoare în care șefi ai ITM ar fi fost surprinși punând „traistele” în portbagaj. În acest context, Manole l-a vizat direct pe premierul demis Ilie Bolojan, criticându-l pentru lipsa unei reacții publice ferme în fața acestui scandal.

Mesajul se încheie într-o notă ironică la adresa Executivului propus. Florin Manole subliniază că situația este „jenantă pentru 3 partide” și transmite aprecieri sarcastice Ministerului Muncii, susținând că instituția a implementat deja în ultimii ani o mare parte dintre „noutățile” prezentate în programul de guvernare atribuit lui Siegfried Mureșan.

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