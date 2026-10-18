Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a reacționat dur după dezvăluirea Gândul cu privire la onorariul de aproximativ 6.000 de euro pentru momentul de 90 de minute susținut de Andreea Esca și bloggerul Otravă la festivalul FESTIFALL, organizat la Oradea. În cel mai recent episod al emisiunii „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a denunțat „o dublă prostituție a presei românești” și a criticat modul în care PRO TV promovează imaginea lui Ilie Bolojan, dar și contractele de promovare plătite din bani publici pentru vedetele postului de televiziune.

De asemenea, Gândul a semnalat de mai multe ori existența unor coincidențe sau elemente de propagandă în producțiile cunoscutei televiziuni.

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Ion Cristoiu a criticat relația dintre PRO TV și Ilie Bolojan

În continuarea intervenției, publicistul a făcut referire la relația dintre postul de televiziune și premierul demis, Ilie Bolojan. Ion Cristoiu a amintit exemplele prezentate în articolul Gândul privind promovarea imaginii premierului în serialul „Las Fierbinți”, dar și într-o postare pe Facebook semnată și promovată de Știrile PRO TV, pagina oficială a știrilor prezentate de Esca.

Acesta a citat replica din cunoscutul serial, în care polițistul Dorel îi spune edilului Vasile că „Bolojan e pe fapte, domn primar”. Ion Cristoiu s-a arătat indignat de decizia celor de la PRO TV de a include referințe la premierul demis în producția de televiziune.

„Au introdus referințe la Bolojan până și în serial”, a spus jurnalistul, după ce a făcut referire la scena respectivă.

Publicistul a mai spus că postul de televiziune și unele dintre vedetele sale au contribuit la promovarea premierului. Cristoiu a pus această asociere în contrast cu sumele plătite pentru aparițiile vedetelor la evenimente susținute din bani publici și l-a numit ironic pe premier „reformistul”.

Publicistul, revoltat de suma primită de Andreea Esca după prezența la FESTIFALL

Ion Cristoiu a ajuns apoi la subiectul central al dezvăluirii Gândul: contractul încheiat pentru promovarea orașului Oradea, care a inclus un moment cu Andreea Esca și influencerul Otravă. Jurnalistul s-a declarat revoltat de valoarea contractului și a estimat că prezentatoarea PRO TV ar fi primit 4.000 de euro, în timp ce influencerului i-ar fi revenit 2.000 de euro.

În acest context, Ion Cristoiu a denunțat ceea ce consideră a fi un mod ascuns de cumpărare a presei și a descris situația drept „o dublă prostituție a presei românești”. Publicistul a pus în legătură promovarea imaginii lui Ilie Bolojan de către PRO TV cu contractele plătite din bani publici pentru vedetele postului.

„Andreea Esca și influencerul Otravă au primit 31.578 de lei plus TVA. Asistăm așadar, în ultima vreme, la o dublă prostituție a presei românești: PRO TV îl promovează pe Bolojan, prezentat drept un reformist. Dar ce reformist este dacă Andreea Esca a primit 4.000 de euro pentru că a urcat o dată pe scenă?”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu: „Cum să iei odată cât iau eu în patru luni de muncă?”

După ce a criticat suma pe care au încasat-o cele două vedete, Ion Cristoiu a mers și mai departe și a comparat-o cu veniturile pe care le obține din activitatea sa. Acesta a spus că primește aproximativ 1.000 de euro pentru patru emisiuni și a pus în contrast volumul său de muncă cu prestația Andreei Esca de la festival.

„Eu primesc 1.000 de euro pentru patru emisiuni și sunt Cristoiu și vorbesc. Ea ce a făcut? A cântat și a dansat pe acolo. Cum să primești pentru o singură apariție cât câștig eu de la un site sau de la o televiziune în patru luni de muncă?”, a reacționat publicistul.

Gândul a dezvăluit cum au fost „răsplătite” vedetele PRO TV la festivalul FESTIFALL de la Oradea

Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, că festivalul FESTIFALL, organizat la Oradea în perioada 9–11 octombrie 2026, a beneficiat de un buget de 2,47 milioane de lei, din bani publici. Evenimentul a marcat „Ziua Orașului”, iar printre invitați s-au numărat mai multe vedete PRO TV. O parte dintre cheltuielile pentru festival au fost direcționate către contracte de promovare, inclusiv cel care a vizat un moment cu Andreea Esca și bloggerul Otravă.

Conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității” 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local.

La această sumă s-au adăugat sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea.

atrase de echipa Visit Oradea. Visit Oradea a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local.

De la știri și „butoane”, la platane. Un show cât un jurnal de seară

Pentru o oră și jumătate pe scenă, momentul cu Andreea Esca și blogger-ul Otravă a fost răsplătit cu aproximativ 6.000 de euro.

Pe scena festivalului FESTIFALL au mai urcat și alte vedete PRO TV: Horia Brenciu, Andra și Smiley, alături de mai mulți artiști, precum Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Mira și, nu în ultimul rând, celebrul muzician israelian Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Gândul i-a solicitat primarului Florin Birta informații despre sumele cu care au fost remunerați artiștii – dar și Andreea Esca de la Pro TV, cea care a urcat pe scenă în seara zilei de 10 octombrie.

Andreea Esca și-a făcut apariția pe scena din Piața Ferdinand alături de influencerul Otravă (Cristian Șimonca).

Conform programului oficial anunțat de Visit Oradea , intervalul alocat pentru „Andreea Esca & Otravă” a fost de la 20:00 la 21:30, respectiv un show de 90 de minute.

„Andreea Esca & Otravă”, remunerați cu 31.578 lei + TVA

În urma solicitării Gândul, primarul Florin Birta a redirecționat întrebările către APTOR (Visit Oradea). Potrivit informațiilor furnizate în exclusivitate, APTOR nu a încheiat un contract cu trustul Pro TV, ci a contactat artiștii „în mod individual”, inclusiv pe Andreea Esca.

Astfel, pentru Horia Brenciu, Mira – au legături puternice cu postul PRO TV, atât prin colaborări trecute și prezente, cât și prin apariții comune recente – și „Andreea Esca & Otravă” s-au plătit următoarele sume comunicate de APTOR:

RAUMUSIC SRL – Horia Brenciu și orchestra – 14.900 euro + TVA, echivalent lei;

– 14.900 euro + TVA, echivalent lei; FORWARD MUSIC AGENCY SRL – Mira – 10.446 euro + TVA, echivalent lei;

– 10.446 euro + TVA, echivalent lei; OTRAVĂ MEDIA SRL – Otravă – 31.578 lei + TVA.

Banii pentru „Andreea Esca & Otravă” au reprezentat „prestări servicii de publicitate și promovare a destinației Oradea printr-un pachet editorial de promovare”. În „pachet” au fost inclus, „printre alte servicii de promovare”, „un DJ set împreună cu Andreea Esca”.

Onorariul Andreei Esca, pentru această prestație, rămâne, totuși, un mister, pentru să suma dezvăluită de APTOR este una „la pachet”, alături de influencerul Otravă.