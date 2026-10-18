Prima pagină » Știri politice » Ion Cristoiu, revoltat după dezvăluirea Gândul cu privire la onorariul de 6.000 de euro pentru Andreea Esca și Otravă de la festivalul lui Bolojan. Publicistul denunță, de fapt, un mod ascuns de cumpărare a presei

Ion Cristoiu, revoltat după dezvăluirea Gândul cu privire la onorariul de 6.000 de euro pentru Andreea Esca și Otravă de la festivalul lui Bolojan. Publicistul denunță, de fapt, un mod ascuns de cumpărare a presei

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a reacționat dur după dezvăluirea Gândul cu privire la onorariul de aproximativ 6.000 de euro pentru momentul de 90 de minute susținut de Andreea Esca și bloggerul Otravă la festivalul FESTIFALL, organizat la Oradea. În cel mai recent episod al emisiunii „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a denunțat „o dublă prostituție a presei românești” și a criticat modul în care PRO TV promovează imaginea lui Ilie Bolojan, dar și contractele de promovare plătite din bani publici pentru vedetele postului de televiziune.

De asemenea, Gândul a semnalat de mai multe ori existența unor coincidențe sau elemente de propagandă în producțiile cunoscutei televiziuni. 

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ion Cristoiu a criticat relația dintre PRO TV și Ilie Bolojan

În continuarea intervenției, publicistul a făcut referire la relația dintre postul de televiziune și premierul demis, Ilie Bolojan. Ion Cristoiu a amintit exemplele prezentate în articolul Gândul privind promovarea imaginii premierului în serialul „Las Fierbinți”, dar și într-o postare pe Facebook semnată și promovată de Știrile PRO TV, pagina oficială a știrilor prezentate de Esca.

Acesta a citat replica din cunoscutul serial, în care polițistul Dorel îi spune edilului Vasile că „Bolojan e pe fapte, domn primar”. Ion Cristoiu s-a arătat indignat de decizia celor de la PRO TV de a include referințe la premierul demis în producția de televiziune.

„Au introdus referințe la Bolojan până și în serial”, a spus jurnalistul, după ce a făcut referire la scena respectivă.

Publicistul a mai spus că postul de televiziune și unele dintre vedetele sale au contribuit la promovarea premierului. Cristoiu a pus această asociere în contrast cu sumele plătite pentru aparițiile vedetelor la evenimente susținute din bani publici și l-a numit ironic pe premier „reformistul”.

Publicistul, revoltat de suma primită de Andreea Esca după prezența la FESTIFALL

Ion Cristoiu a ajuns apoi la subiectul central al dezvăluirii Gândul: contractul încheiat pentru promovarea orașului Oradea, care a inclus un moment cu Andreea Esca și influencerul Otravă. Jurnalistul s-a declarat revoltat de valoarea contractului și a estimat că prezentatoarea PRO TV ar fi primit 4.000 de euro, în timp ce influencerului i-ar fi revenit 2.000 de euro.

Andreea Esca și Otravă, pe scena FESTIFALL

În acest context, Ion Cristoiu a denunțat ceea ce consideră a fi un mod ascuns de cumpărare a presei și a descris situația drept „o dublă prostituție a presei românești”. Publicistul a pus în legătură promovarea imaginii lui Ilie Bolojan de către PRO TV cu contractele plătite din bani publici pentru vedetele postului.

„Andreea Esca și influencerul Otravă au primit 31.578 de lei plus TVA. Asistăm așadar, în ultima vreme, la o dublă prostituție a presei românești: PRO TV îl promovează pe Bolojan, prezentat drept un reformist. Dar ce reformist este dacă Andreea Esca a primit 4.000 de euro pentru că a urcat o dată pe scenă?”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu: „Cum să iei odată cât iau eu în patru luni de muncă?”

După ce a criticat suma pe care au încasat-o cele două vedete, Ion Cristoiu a mers și mai departe și a comparat-o cu veniturile pe care le obține din activitatea sa. Acesta a spus că primește aproximativ 1.000 de euro pentru patru emisiuni și a pus în contrast volumul său de muncă cu prestația Andreei Esca de la festival.

„Eu primesc 1.000 de euro pentru patru emisiuni și sunt Cristoiu și vorbesc. Ea ce a făcut? A cântat și a dansat pe acolo. Cum să primești pentru o singură apariție cât câștig eu de la un site sau de la o televiziune în patru luni de muncă?”, a reacționat publicistul.

Gândul a dezvăluit cum au fost „răsplătite” vedetele PRO TV la festivalul FESTIFALL de la Oradea

Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, că festivalul FESTIFALL, organizat la Oradea în perioada 9–11 octombrie 2026, a beneficiat de un buget de 2,47 milioane de lei, din bani publici. Evenimentul a marcat „Ziua Orașului”, iar printre invitați s-au numărat mai multe vedete PRO TV. O parte dintre cheltuielile pentru festival au fost direcționate către contracte de promovare, inclusiv cel care a vizat un moment cu Andreea Esca și bloggerul Otravă.

  • Conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității”, suma de 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local.
  • La această sumă s-au adăugat sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea.
  • Visit Oradea a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local.

De la știri și „butoane”, la platane. Un show cât un jurnal de seară

Pentru o oră și jumătate pe scenă, momentul cu Andreea Esca și blogger-ul Otravă a fost răsplătit cu aproximativ 6.000 de euro.

Pe scena festivalului FESTIFALL au mai urcat și alte vedete PRO TV: Horia Brenciu, Andra și Smiley, alături de mai mulți artiști, precum Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Mira și, nu în ultimul rând, celebrul muzician israelian Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Gândul i-a solicitat primarului Florin Birta informații despre sumele cu care au fost remunerați artiștii – dar și Andreea Esca de la Pro TV, cea care a urcat pe scenă în seara zilei de 10 octombrie.

  • Andreea Esca și-a făcut apariția pe scena din Piața Ferdinand alături de influencerul Otravă (Cristian Șimonca).
  • Conform programului oficial anunțat de Visit Oradea, intervalul alocat pentru „Andreea Esca & Otravă” a fost de la 20:00 la 21:30, respectiv un show de 90 de minute. 

„Andreea Esca & Otravă”, remunerați cu 31.578 lei + TVA

În urma solicitării Gândul, primarul Florin Birta a redirecționat întrebările către APTOR (Visit Oradea). Potrivit informațiilor furnizate în exclusivitate, APTOR nu a încheiat un contract cu trustul Pro TV, ci a contactat artiștii „în mod individual”, inclusiv pe Andreea Esca.

Astfel, pentru Horia Brenciu, Mira – au legături puternice cu postul PRO TV, atât prin colaborări trecute și prezente, cât și prin apariții comune recente – și „Andreea Esca & Otravă” s-au plătit următoarele sume comunicate de APTOR:

  • RAUMUSIC SRL – Horia Brenciu și orchestra – 14.900 euro + TVA, echivalent lei;
  • FORWARD MUSIC AGENCY SRL – Mira – 10.446 euro + TVA, echivalent  lei;
  • OTRAVĂ MEDIA SRL – Otravă – 31.578 lei + TVA.

Banii pentru „Andreea Esca & Otravă” au reprezentat „prestări servicii de publicitate și promovare a destinației Oradea printr-un pachet editorial de promovare”. În „pachet” au fost inclus, „printre alte servicii de promovare”, „un DJ set împreună cu Andreea Esca”.

Onorariul Andreei Esca, pentru această prestație, rămâne, totuși, un mister, pentru să suma dezvăluită de APTOR este una „la pachet”, alături de influencerul Otravă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Ștefan Radu Oprea, imagini ÎN PREMIERĂ din stagiul militar. Ce priorități are ca ministru al Apărării
Click
Cu cât se vinde autograful lui Florin Piersic și al Annei Szeles, vechi de 51 de ani? În ce relații au rămas după divorț
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
TRAGEDIE Tragedie la un festival religios din India. Cel puțin 19 morți într-o busculadă
15:58
Tragedie la un festival religios din India. Cel puțin 19 morți într-o busculadă
ECONOMIE Chiriile scumpite puternic în România și în alte state din Europa, printre motivele protestelor de amploare. Cum explică specialiștii creșterea cu 43% a prețurilor, în 2026
15:40
Chiriile scumpite puternic în România și în alte state din Europa, printre motivele protestelor de amploare. Cum explică specialiștii creșterea cu 43% a prețurilor, în 2026
CONTROVERSĂ Marius Lulea, declarații în exclusivitate pentru Gândul după ce a găsit un cap de porc la poartă. Susține că ar fi o amenințare cu moartea și dă vina pe George Simion: “A stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee”
15:25
Marius Lulea, declarații în exclusivitate pentru Gândul după ce a găsit un cap de porc la poartă. Susține că ar fi o amenințare cu moartea și dă vina pe George Simion: “A stat în Sicilia vreo trei luni, i-o fi venit vreo idee”
REACȚIE Lucian Mîndruță a găsit vinovații pentru valul de proteste violente care a cuprins Europa: Donald Trump și rușii
15:12
Lucian Mîndruță a găsit vinovații pentru valul de proteste violente care a cuprins Europa: Donald Trump și rușii
EXTERNE Cinci lideri ai opoziției din Israel s-au aliat împotriva lui Bibi Netanyahu și au semnat un pact de neagresiune în perspectiva alegerilor. Turul de scrutin are loc în mai puțin de două săptămâni
14:59
Cinci lideri ai opoziției din Israel s-au aliat împotriva lui Bibi Netanyahu și au semnat un pact de neagresiune în perspectiva alegerilor. Turul de scrutin are loc în mai puțin de două săptămâni
SHOWBIZ Apariție surpriză la Asia Express! Raluca Bădulescu revine în competiție. Alături de cine va porni pe Drumul Mătăsii
14:57
Apariție surpriză la Asia Express! Raluca Bădulescu revine în competiție. Alături de cine va porni pe Drumul Mătăsii

Cele mai noi

Trimite acest link pe