Puterea nu i-a lăsat indiferenți pe creatorii popularului serial Las Fierbinți. Într-unul dintre cele mai recente episoade, premierul Ilie Bolojan și ministrul userist al Economiei, Radu Miruță, sunt eroii unui subtil omagiu, aparent deghizat sub forma satirei care a făcut celebru serialul difuzat de Pro TV, urmărit de milioane de români. Vizionarea acestui episod vine cu o întrebare firească: cât costă minutul de publicitate politică la Pro TV?

Scenariștii din echipa serialului Las Fierbinți nu au ratat ocazia de a introduce anumite personaje politice de la vârful puterii, începând cu premierul Bolojan și continuând cu ministrul Economiei, Radu Miruță, într-un episod foarte recent.

Campionul austerității și spilcuitul Miruță, personaje în ”Las Fierbinți”

Premierul Ilie Bolojan este recunoscut pentru grija sa pentru imagine și talentul cu care știe să iasă din crize politice dificile, cum ar fi recenta decizie a CCR pe tema pensiilor magistraților. Deși se angajase să demisioneze în cazul în care legea propusă de Guvernul său va fi respinsă, Bolojan a decis să nu renunțe la mandat, deși PSD îl amenință că ar putea fi demis. (Vezi detalii AICI)

Așa cum Gândul a scris în exclusivitate (detalii AICI), ministrul Miruță și-a făcut un titlu de glorie din grija excesivă pentru imagine, fiind surprins cu lavaliera în toate aparițiile sale media. După modelul președintelui Nicușor Dan, este însoțit de o echipă de operatori foarte atentă la unghiurile din care e filmat ministrul userist. Practic, fiecare intervenție a sa publică devine un episod de PR atent lustruit.

Iată o mostră elocventă de modul în care, sub tușa de umor grosier consacrat de acest serial, la nivel subliminal li se transmite o adevărată odă pentru oamenii de la vârful Guvernului. Rețeta e simplă și eficientă: cei mai corupți oameni ai comunității din legendara localitate Fierbinți, primarul Vasile (interpretat de actorul Gheorghe Ifrim) și polițistul Robi se tem de controalele de sus care le-ar putea scoate la iveală faptele de corupție, dar și incompetența și mediocritatea umană.

Cum se construiește imaginea pozitivă apelând la trucul comediei de moravuri

Primarul Vasile (foto): Robi, m-a sunat cineva care i-a spus lui cineva, dar care e sursă sigură ăsta care i-a spus lui, că cică umblă unii prin județ.

Robi: Cine?

Vasile: Ăștia noii care vor să facă treabă.

Robi: Bolojan?

Vasile: Mai rău. Miruță. Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii. Și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face. Unii care umblă numai pe unde nu e voie și pe unde n-a umblat nimeni niciodată. Și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Și tu îți dai seama că la noi aicea, peste tot nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și-acuma ce fac ăștia? Ia primarii la verificat. Cică în 3 comune l-a prins pe primar că a băgat mâinile până la cot. Dosar penal, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama? Bă, da ce nenorociți sunt ăștia, e posibil așa ceva?

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cât costă o bere la Barul lui Bobiță din Las Fierbinți. Cât plătești pentru un suvenir sau un borcan cu zacuscă

Revolta intelectualilor. Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale semnează o scrisoare împotriva lui Bolojan/Ce îi reproșează premierului