Puterea nu i-a lăsat indiferenți pe creatorii popularului serial Las Fierbinți. Într-unul dintre cele mai recente episoade, premierul Ilie Bolojan și ministrul userist al Economiei, Radu Miruță, sunt eroii unui subtil omagiu, aparent deghizat sub forma satirei care a făcut celebru serialul difuzat de Pro TV, urmărit de milioane de români. Vizionarea acestui episod vine cu o întrebare firească: cât costă minutul de publicitate politică la Pro TV?
Scenariștii din echipa serialului Las Fierbinți nu au ratat ocazia de a introduce anumite personaje politice de la vârful puterii, începând cu premierul Bolojan și continuând cu ministrul Economiei, Radu Miruță, într-un episod foarte recent.
Premierul Ilie Bolojan este recunoscut pentru grija sa pentru imagine și talentul cu care știe să iasă din crize politice dificile, cum ar fi recenta decizie a CCR pe tema pensiilor magistraților. Deși se angajase să demisioneze în cazul în care legea propusă de Guvernul său va fi respinsă, Bolojan a decis să nu renunțe la mandat, deși PSD îl amenință că ar putea fi demis. (Vezi detalii AICI)
Așa cum Gândul a scris în exclusivitate (detalii AICI), ministrul Miruță și-a făcut un titlu de glorie din grija excesivă pentru imagine, fiind surprins cu lavaliera în toate aparițiile sale media. După modelul președintelui Nicușor Dan, este însoțit de o echipă de operatori foarte atentă la unghiurile din care e filmat ministrul userist. Practic, fiecare intervenție a sa publică devine un episod de PR atent lustruit.
Iată o mostră elocventă de modul în care, sub tușa de umor grosier consacrat de acest serial, la nivel subliminal li se transmite o adevărată odă pentru oamenii de la vârful Guvernului. Rețeta e simplă și eficientă: cei mai corupți oameni ai comunității din legendara localitate Fierbinți, primarul Vasile (interpretat de actorul Gheorghe Ifrim) și polițistul Robi se tem de controalele de sus care le-ar putea scoate la iveală faptele de corupție, dar și incompetența și mediocritatea umană.
Primarul Vasile (foto): Robi, m-a sunat cineva care i-a spus lui cineva, dar care e sursă sigură ăsta care i-a spus lui, că cică umblă unii prin județ.
Robi: Cine?
Vasile: Ăștia noii care vor să facă treabă.
Robi: Bolojan?
Vasile: Mai rău. Miruță. Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii. Și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face. Unii care umblă numai pe unde nu e voie și pe unde n-a umblat nimeni niciodată. Și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Și tu îți dai seama că la noi aicea, peste tot nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și-acuma ce fac ăștia? Ia primarii la verificat. Cică în 3 comune l-a prins pe primar că a băgat mâinile până la cot. Dosar penal, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama? Bă, da ce nenorociți sunt ăștia, e posibil așa ceva?
