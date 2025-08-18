Prima pagină » Actualitate » ISTORIA sumbră a vilei repartizate lui Traian Băsescu de RA-APPS. Reședința a doi înalți demnitari ai regimului Dej și miza unui proces răsunător

Ruxandra Radulescu
18 aug. 2025, Actualitate
Fostul președinte Traian Băsescu va primi o vilă de protocol în cartierul Dorobanți din Capitală, după ce magistrații CCR i-au dat câștig de cauză în procesul intentat statului român, în urmă cu trei ani, pentru retragerea privilegiilor prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că Executivul condus de Ilie Bolojan va semna săptămâna aceasta hotărârea de repunere în drepturi a lui Băsescu. Casa unde va locui Băsescu are o bogată istorie, servind în trecut ca reședință lui Grigore Preoteasa și lui Paul Niculescu Mizil, ambii înalți demnitari ai regimului comunist, transmite Mediafax

Traian Băsescu urmează să fie repus în drepturi, ca fost șef al statului, la trei ani după ce i-au fost retrage privilegiile, în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit că acesta a fost colaborator al Securității, sub numele conspirativ Petrov.

Fostul președinte va locui într-o nouă reședință, o vilă superbă,  a cărei adresă a fost dezvăluită de Gândul (Mai multe detalii AICI). Fostul șef de stat va primi  o nouă locuință printr-o hotărâre de Guvern, care a fost redactată, dar nu a fost încă aprobată.

Vila este situată în str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, în centrul Capitalei, și că are 116, 71 mp. Parterul clădirii este unul extrem de generos la capitolul „camere” – living, garderobă, vestibul, oficiu, dar și o bucătărie, în timp ce, la etaj, se află 2 băi și un duș, 2 dormitoare, bucătărie și mai multe încăperi cu destinații diverse, printre care și boxă garderobă, notează sursa citată.

Locuința este, însă,  „bântuită” de umbrele trecutului, fiind, la un moment dat, reședința unora dintre cei mai importanți demnitari din regimul Dej și Ceaușescu, relatează, în exclusivitate, Mediafax.

Traian Băsescu va fi vecin cu văduva lui Sergiu Nicolaescu, dar și cu fostul premier Adrian Năstase, vila acestuia din urmă aflându-se în apropiere.

Paul Niculescu Mizil, înalt demnitar pe vremea lui Dej, grațiat de Iliescu, a locuit în reședința din Dorobanți

În viitoarea casă a lui Traian Băsescu a locuit, în urmă cu aproape 10 ani, familia lui Paul Niculescu-Mizil, înalt demnitar comunist, și urmașii săi.

Paul Niculescu Mizil a fost căsătorit cu Lidia Niculescu-Mizil, alături de care a avut șase copii, din care trei adoptați. Acesta a fost membru al PCR din anul 1945 și a figurat în elita politică a vremii din 1955, pe vremea lui Gheorghiu-Dej, când a fost ales membru în Comitelul Central (CC) al Partidului Muncitoresc Român (PMR).

Paul Niculescu Mizil a încetat din viață la 5 decembrie 2008.

Copiii naturali sunt Serghei Mizil, Lidia Mizil și Donca Mizil. Nepoata lui Paul Niculescu-Mizil, Oana Niculescu-Mizil, a locuit și ea chiar în această vilă de protocol, împreună cu soțul ei, fostul primar Marian Vanghelie.

Lidia Niculescu Mizil, datoare la RA-APPS cu 22.000 de euro, chirie, pentru vila din Str. Emile Zola

În anul 2011, mama Oanei – Lidia Niculescu-Mizil, fiica fostului mare demnitar comunist -, era datoare la RA-APPS, pentru vila din str. Emile Zola, cu o sumă în valoare de aproximativ 22.000 euro, ce reprezenta chiria pe ultimul an și penalitățile aferente.

Lidia Niculescu-Mizil s-a adresat instanței, căreia i-a cerut să anuleze hotărârea prin care s-a majorat chiria şi să oblige statul român să prelungească pe o perioadă nedeterminată contractul de închiriere al locuinţei. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea Lidiei Niculescu-Mizil și procesul s-a mutat la Tribunalul Bucureşti.

Contractul de închiriere al RA-APPS cu Lidia Niculescu-Mizil, au arătat magistrații, a fost prelungit în 2004, pe un termen de cinci ani, până la 8 aprilie 2009, astfel că au dat dreptate statului român în acest proces, pentru că RA-APPS a respectat dispoziţiile legale în momentul în care a notificat-o pe Lidia Niculescu-Mizil că trebuie să părăsească imobilul.

„În anul 2008, din cauza actualizării preţului la rata inflaţiei, chiria pe care trebuia să o plătească Lidia Niculescu-Mizil pentru vila de protocol a RA-APPS s-a mărit la 1800 de euro pe lună. Până în 2008, timp de 24 de ani, fiica lui Paul Niculescu-Mizil plătise o chirie mai degrabă simbolică, de numai 450 de lei / lună”, notează Mediafax.

Niculescu-Mizil a fost arestat în februarie 1990 și a executat o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru implicarea directă, prin votul dat în Comitetul Politic Executiv, în represiunea împotriva manifestanților de la București și Timișoara. Ulterior, acesta a fost grațiat de Ion Iliescu.

Grigore Preoteasa, ministru de Externe simpatizat de Dej, fostul socru al lui Adrian Năstase, locatar în vila lui Băsescu

Adrian Năstase a locuit în casă alături de primul socru, faimosul Grigore Preoteasa

Înainte de instalarea familiei Niculescu Mizil, în vila repartizată, acum, lui Traian Băsescu, a trăit un alt demnitar comunist, Grigore Preoteasa.

Acesta a fost membru al PCdR în anul 1933, cu ocazia grevelor ceferiștilor de la Grivița și a fost condamnat la închisoare în repetate rânduri. Preoteasa a fost simpatizat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, astfel a avut acces la funcții politice.

Grigore Preoteasa a fost redactor-șef al ziarului România Liberă (între 1944 și 1946) și director al Agerpres, iar în 1995 a devenit ministru de Externe și secretar al C.C. al PCdR cu propaganda.

Acesta a murit într-un tragic accident aviatic la Moscova în 4 noiembrie 1957.

Fiica lui Preoteasa, Ilinca, a fost prima soție a lui Adrian Năstase, iar cei doi au și locuit o perioadă în vila din Dorobanți, până când aceasta a fost preluată de familia lui Paul Niculescu-Mizil.

FOTO: Mediafax Mircea Roșca

FOTO: Gândul

