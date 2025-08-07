Traian Băsescu își recapătă drepturile de fost președinte. Guvernul îi dă o vila RA-APPS, după decizia CCR

Fostul președinte Traian Băsescu urmează să primească, vineri, locuința de protocol din partea RA-APPS, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia vine după ce Curtea Constituțională a dat câștig de cauză fostului președinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea privilegiilor prezidențiale.

UPDATE 16:56

Vila care îi va reveni fostului președinte Traian Băsescu este situată în str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, sectorul 1, potrivit anexei hotărârii de guvern.

Reprezentanții cabinetului purtătoarei de cuvânt al Guvernului au confirmat oficial informația că vila îi va fi atribuită lui Traian Băsescu.

„SGG (Secretariatul General al Guvernului – n.red.) ne-a comunicat că, în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat”, arată sursa citată.

Știrea inițială

Traian Băsescu urmează să primească înapoi și indemnizația lunară în calitate de fost președinte al României, dar și paza asigurată de Serviciul de Pază și Protecție (SPP).

Guvernul urmează sa aprobe în ședința de vineri, 8 august, un proiect de hotărâre de guvern (HG) „privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”, transmite Palatul Victoria.

Potrivit unor surse politice guvernamentale consultate de Gândul, vila ar urma să îi fie atribuită lui Traian Băsescu, în urma deciziei CCR, prin care își recapătă drepturile de fost președinte.

Drepturile i-au fost retrase în 2022 după ce ÎCCJ a decis definitiv că a colaborat cu Scuritatea

Traian Băsescu a rămas fără drepturile de fost președinte în 2022, în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care a stabilit definitiv că a colaborat cu Securitatea, sub numele conspirativ „Petrov”. În baza deciziei ÎCCJ, Administrația Prezidențială i-a retras beneficiile acordate foștilor președinți, inclusiv locuința de protocol, paza SPP și indemnizația lunară.

Executivul urmează să se reunească în ședință vineri, 8 august, de la ora 11, după ce ședința ordinară de joi a fost amânată din cauza zilei de doliu național, decretată cu ocazia funerariilor fostului președinte Ion Iliescu.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

