Kelemen Hunor, reacție după eșecul Cabinetului Veștea. „Au început să transforme AUR într-o forță capabilă să guverneze”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a oferit un interviu în presa maghiară și a atins mai multe puncte esențiale din politica românească actuală. Acesta a vorbit despre eșecul Guvernului Veștea, precum și despre modul în care partidul AUR a căpătat un rol tot mai important pe scena politică din România. De altfel, a spus și care ar putea fi soluția optimă pentru actuala criză politică. A menționat și care este poziționarea UDMR în raport cu PSD, PNL și USR.

Kelemen Hunor a vorbit în presa maghiară despre situația politică actuală din România. Președintele UDMR afirmă că nominalizarea lui Adrian Veștea a fost o greșeală, deoarece nu avea sprijinul propriului partid. El consideră că premierul desemnat nu are experiența necesară pentru a conduce Guvernul și a forma o majoritate. Liderul UDMR susține că lupta politică a eclipsat interesul public și că România traversează o perioadă de instabilitate.

„Reacția partidelor parlamentare a fost foarte fermă”

„În primul rând, trebuie să tragem concluzia că desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru dintr-un partid, fără ca acesta să se bucure de sprijinul partidului, este o decizie greșită încă de la început. (…) Dacă nu a fost intenția președintelui, atunci a fost a celor care i-au propus o astfel de soluție. Astăzi, acest lucru nu mai poate fi făcut. Reacția partidelor parlamentare a fost, din acest punct de vedere, foarte fermă.

Pe de altă parte, desemnarea ca prim-ministru a unei persoane care, la nivel local, în calitate de primar sau de președinte al consiliului județean, poate fi considerată relativ de succes, dar care nu are experiența și capacitatea de a conduce un guvern, de a purta negocieri politice sau de a forma o majoritate, este sortită eșecului încă de la început.

În al treilea rând, în timp ce se ducea lupta pentru puterea politică, toată lumea a uitat că există un interes public social care depășește obținerea puterii politice. Acest lucru nu a fost luat în considerare. Din decembrie 2024 se înregistrează o mișcare tectonică politică continuă, care încă nu a ajuns la un punct de echilibru. Aș putea spune că, din păcate, așa funcționează această țară”, a spus Kelemen Hunor.

Ce spune despre partidul AUR

Kelemen Hunor afirmă că AUR și-a consolidat constant sprijinul electoral și a devenit o forță politică importantă. El susține că partidul încearcă să se poziționeze ca o alternativă de guvernare și să câștige credibilitate. În opinia sa, refuzul de a susține Guvernul Veștea arată că AUR își urmărește strategia politică pe termen lung.

„În ultimul an și jumătate, care a fost unul dificil, ei au continuat să crească în ceea ce privește susținerea. Conform sondajelor, până în 2026, AUR a devenit cel mai susținut partid parlamentar din România. Încă din 2024 a început în mod conștient „domesticirea” AUR, (…) efortul de a-l face acceptabil în cercurile politice.

Au început să construiască relații cu o parte a dreptei poloneze. Ulterior, au cooptat în structura lor politică specialiști cu care putem fi sau nu de acord, dar care sunt recunoscuți din punct de vedere profesional. Au început să transforme AUR într-o forță capabilă să guverneze, iar acest proces continuă și astăzi. Momentul de luni, când George Simion l-a chemat pe Veștea la el, face parte din acest proces. PSD a mizat pe voturile AUR, dar nu le-a obținut. Acest lucru arată că AUR își pune în prim plan propriile interese pe termen lung”, a continuat Hunor, potrivit Maszol.

Soluția pentru criza politică actuală

Președintele UDMR a explicat și care ar putea fi soluția optimă pentru criza actuală din politică. El susține că o soluție ar fi restabilirea vechii coaliții. De altfel, Kelemen Hunor propune fie un guvern minoritar PSD, sprijinit printr-un acord parlamentar, fie un executiv PNL-USR-UDMR susținut de PSD. Liderul UDMR consideră că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție viabilă. Kelemen Hunor afirmă că UDMR ar susține un guvern minoritar PSD. El precizează însă că nu s-a discutat despre participarea formațiunii la un astfel de Executiv.

„Va fi nevoie de sprijinul PNL, al UDMR și al partidelor minoritare, ceea ce ar asigura, în mare măsură, majoritatea necesară pentru învestire. Pe baza negocierilor de până acum, acest scenariu are șanse bune. Este puțin probabil ca USR să se alăture acestei soluții, dar nici nu exclud această posibilitate. Cealaltă opțiune ar fi un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, cu sprijinul PSD, tot pe baza unui acord de șase luni. Alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Dizolvarea parlamentului ar paraliza funcționarea țării pentru o perioadă îndelungată. În plus, nu există un cadru legal pentru organizarea unor alegeri anticipate”, susține președintele UDMR.

Poziționarea UDMR în raport cu PSD, PNL și USR

Kelemen Hunor respinge ideea că UDMR ar urma automat PSD sau orice alt partid. Liderul formațiunii spune că UDMR își ia deciziile independent și își va păstra această abordare și în viitor. El estimează că România ar putea avea un nou guvern la începutul săptămânii viitoare.

„Nu există o tradiție conform căreia UDMR să urmeze PSD-ul. Am guvernat deja împreună cu PSD-ul, am ieșit din coaliție, am fost înlocuiți de PSD, au fost și momente în care am colaborat în parlament. Nu există o tradiție conform căreia UDMR să fie un „urmaș” al cuiva. La fel cum nici PNL-ul nu a fost și nu va fi vreodată în urma noastră. UDMR va continua să gândească cu capul propriu”, a mai spus Kelemen Hunor.

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