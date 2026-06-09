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Liberalii continuă atacul la Guvernul Tomac. Un paravan pentru PSD: „De data aceasta nu o să le mai meargă”

Ruxandra Radulescu
Liberalii continuă atacul la Guvernul Tomac. Un paravan pentru PSD:
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Alexandru Muraru, deputat PNL, se aliniază la discursul colegului de partid, Ciprian Ciucu, și-l acuză pe premierul desemnat, Eugen Tomac, într-o postare pe Facebook, că i-ar favoriza pe social-democrați, în ceea ce privește numirile la vârful Executivului.

Potrivit lui Alexandru Muraru, premierul desemnat, Eugen Tomac, ar fi un instrument prin care PSD ar vrea să-și revendice anumite funcții ministeriale în noul Guvern.

„Ceea ce am anticipat despre formula propusă de domnul Tomac s-a confirmat. Pe pozițiile-cheie, miniștrii asumați de domnia sa sunt, de fapt, nominalizările PSD”, afirmă Muraru.

Liberalul susține că social-democrații vor să conducă din umbră, fără să-și asume continuarea măsurilor de austeritate ale prim-ministrului demis Ilie Bolojan.

„Mecanismul este vechi și ușor de recunoscut. PSD vrea uzufructul guvernării, beneficiile, pârghiile, controlul, dar refuză să deconteze electoral măsurile dificile care trebuie luate. Vrea să decidă fără să răspundă, să conducă fără să semneze”,  mai adaugă Alexandru Muraru.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan, o guvernare corectă”

Deputatul sare în apărarea liderului de partid, Ilie Bolojan, despre care spune că a avut o „guvernare corectă”.

„Am mai văzut acest scenariu. L-am văzut la Guvernul Cioloș. L-am văzut, în forma sa cea mai necinstită, în felul în care a fost demolat Guvernul condus de Ilie Bolojan, o guvernare corectă, doborâtă exact când țara începea să-și revină după măsurile grele|

Tiparul se repetă: ies de la guvernare pe final de drum dificil, lasă povara deciziilor nepopulare pe umerii altora, apoi revin în opoziție ca să culeagă nemulțumirea pe care chiar ei au alimentat-o”, mai spune Alexandru Muraru.

„Decidenți ascunși în spatele unor premieri de vitrină”

Acesta aduce în discuție problema legitimității lui Eugen Tomac, în funcția de premier, întrucât, potrivit lui Muraru, acesta ar fi doar „un premier de vitrină” și argumentează că într-o democrație, cei care guvernează trebuie să întrunească o majoritate din partea alegătorilor.

În acest context, este relevant să amintim că, la alegerile parlamentare din 2024, PSD s-a clasat pe primul loc, cu peste două milioane de voturi.

„Într-o democrație, cetățenii votează partide și programe, nu decidenți ascunși în spatele unor premieri de vitrină. Cine guvernează trebuie să aibă un nume, o majoritate și răspunderea în fața alegătorilor”, mai menționează Alexandru Muraru.

În finalul postării, liberalul transmite un mesaj de amenințare la adresa social-democraților.

„Dacă PSD crede că are o soluție pentru România, are o singură cale onestă: să o spună deschis, să-și asume guvernarea în fața oamenilor. Nu prin interpuși. Nu prin paravane. De data aceasta nu o să le mai meargă”, conchide Alexandru Muraru.

Muraru, atac la Eugen Tomac, după consultările de luni: „Un Guvern Tomac nu are nicio logică”

Luni, după negocierile dintre liderii PNL și premierul desemnat de Nicușor Dan, pentru susținerea unui guvern tehnocrat, președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, s-a dezlănțuit, luni, la adresa lui Eugen Tomac.

„Nu văd cum PNL poate susține un Guvern Tomac, care nu are nicio logică în aceste momente și care ignoră complet votul politic dat Parlamentului. România are nevoie de un executiv politic, legitim și asumat, nu de formule de tip tehnocrat care ocolesc responsabilitatea democratică”, a transmis Alexandru Muraru.

„Într-o democrație reprezentativă, guvernarea se bazează pe votul cetățenilor acordat partidelor și programelor politice. Un guvern tehnocrat nu are legitimitate electorală proprie și nu poate fi tras la răspundere politic în același mod, motiv pentru care rămâne o soluție strict excepțională”, a spus Muraru.

Ciprian Ciucu, mesaj pentru Eugen Tomac: „Cred că ați avut întâlniri ascunse cu PSD”

De asemenea, Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și vicepreședintele PNL, i-a transmis un mesaj pe Facebook premierului desemnat, Eugen Tomac, în care îl acuză că ar fi avut discuții ascunse cu liderii PSD, privind crearea noului Guvern. Edilul a ajuns la această concluzie, dupa ce a văzut lista miniștrilor propuși de Tomac.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL. Eu nu cred acest lucru, adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD. Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost.

Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu… Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală!”, a transmis Ciprian Ciucu.

FOTO: Mediafax, Gândul

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