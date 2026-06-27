Liderul senatorilor AUR explică de ce partidul a refuzat să voteze premierii desemnați de Nicușor Dan

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, argumentează, într-o postare pe Facebook, faptul că partidul AUR are libertatea de a nu vota un guvern din care nu face parte parte, motiv invocat și de celelalte formațiuni politice.

Numărul doi în AUR, Petrișor Peiu, explică motivul pentru care partidul din care face parte a decis să nu susțină niciuna dintre propunerile de premier, înaintate pe președintele Nicușor Dan. Senatorul subliniază că dreptul de a nu vota un Guvern care exclude formațiunea AUR reprezintă, în esență, un act democratic.

„AUR are aceleași drepturi ca ale altor partide pentru că reprezintă la fel ca acestea, voința unor milioane de români. Un vot pentru AUR are fix aceeași valoare ca un vot pentru PSD sau unul pentru PNL. Cine nu înțelege acest lucru simplu, nu înțelege democrația deloc!”, transmite Petrișor Peiu.

„Aceștia nu cred în democrație și în egalitatea dintre partide. Și nici în egalitatea votului”

Acesta menționează că gestul AUR de a nu-i vota nici pe Eugen Tomac, nici pe Adrian Veștea, resprezintă un răspuns proporțional cu excluderea formațiunii de la Guvernare

„Cheia înțelegerii poziționării strategice a AUR în favoarea alegerilor anticipate și a refuzului susținerii unui guvern pe care nu îl conduce este răspunsul la urmatoarea întrebare: De ce cred unii, în frunte cu Nicușor Dan, că AUR nu are dreptul sa aibă un comportament simetric cu al altor partide? Pentru că aceștia nu cred în democrație și în egalitatea dintre partide. Și nici în egalitatea votului”, mai adaugă Petrișor Peiu.

„AUR nu poate vota un guvern pe care nu îl conduce și nu îl controlează”

În continuare, Peiu a oferit drept argument atât declarațiile oficiale ale PSD-lui, cât și cele ale PNL-ului, în care ambele formațiuni și-au exprimat refuzul de a vota un Guvern din care nu fac parte, sau în care se află sub controlul total al unui alt partid.

„Pentru cei care ne împing să votăm guvernele, catastrofale, ale altor partide, las mai jos pozițiile respectivelor partide:

,,PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic”- Sorin Grindeanu pe 26 iunie 2026. „Partidul Național Liberal nu îl va susține — și nici nu a spus vreodată că îl va susține — pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD” – Siegfried Mureșan, 26 iunie 2026. Deci, atât PSD cât și PNL exclud votarea unor guverne pe care nu le conduc / controlează. Ei bine, AUR se poziționează fix la fel: nu poate vota un guvern pe care nu îl conduce și nu îl controlează!”, a conchis Petrișor Peiu.

George Simion: „Nicuşor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern din care să facă parte AUR”

Guvernul Adrian Veștea, a doua propunere a lui Nicușor Dan, a picat în Parlament, luni, cu 189 pentru și 23 împotrivă. Chiar înaintea votului de învestitură, premierul desemnat a avut o întâlnire cu liderul AUR, George Simion. În urma discuțiilor, președintele partidului suveranist a amintit că Nicușor Dan și-a exprimat clar dezacordul față de un Guvern care ar include AUR.

„La sediul Partidului AUR a venit premierul desemnat de către Nicuşor Dan pentru a ocupa funcţia de prim-ministru…Avem nişte restricţii din partea preşedintelui republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veştea.

Nicuşor Dan a spus că nu este de acord, în data de 6 mai, cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Considerăm că sunt complet nefondate şi de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Aşteptăm din partea lui Nicuşor Dan nişte clarificări înainte de votul de astăzi de la 21.30”, a spus Simion.

George Simion susține că un consilier prezidențial ar fi încercat să-l influențeze să voteze Guvernul Veștea

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a dezvăluit că a fost căutat de un consilier prezidențial de ai lui Nicușor Dan, înainte de votul de învestire al Guvernului Veștea. Consilierul ar fi încercat să influențeze partidul să îi acorde lui Adrian Veștea votul de învestitură în Parlament.

”Voia votul pe degeaba (n.r. Nicușor Dan), fără ca AUR să fie parte a guvernării, a puterii. Asta nu se poate întâmpla. De asta am făcut apelul, să ne pună Nicușor Dan. M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii. (n.r. ce i-a transmis consilierul prezidențial) «E un lucru bun ca voi să votați», lamentabil…”, a declarat George Simion.

Partidele politice nu au ajuns la niciun acord

Nicușor Dan s-a întâlnit vineri seară pentru o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni cu Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minorități). Discuțiile s-au încheiat după o oră fără un acord.