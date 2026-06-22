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Lucian Bode nu mai recunoaște desenul de pe sigla PNL

Lucian Bode nu mai recunoaște desenul de pe sigla PNL
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După decizia de excludere din partid, cei cinci liberali declarați indezirabili reacționează. Fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, a anunţat oficial că nu are niciun motiv pentru a-şi prezenta demisia din partid, pentru că, spune el, acest lucru nu ar reforma PNL, ci dimpotrivă, l-ar îngropa.

Conform textului oficial aprobat în cadrul Congresului Extraordinar, conducerea PNL susține că Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma şi Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile oficiale adoptate de partid. Documentul precizează că aceștia au participat la acţiuni şi demersuri contrare intereselor liberale, după ce au acceptat să facă parte din guvernul Adrian Veștea.

Reacția lui Lucian Bode, după decizia de excludere din PNL

Fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, a anunţat oficial că nu are niciun motiv pentru a-şi prezenta demisia din partid. Acesta a argumentat că o formaţiune politică care alege să îşi excludă vocile critice nu se reformează intern, ci îşi pregăteşte eşecul în surdină.

,,Mulți m-au întrebat ce fac. Azi, la ora 12:00, mă uitam la desenul acesta primit pe 5 iunie de la fetița mea și îmi aminteam de entuziasmul și încrederea cu care vorbeam cândva despre PNL.

În doar două săptămâni, partidul a reușit să se degradeze atât de mult încât simbolul acela al direcției ascendente nu mai seamănă deloc cu realitatea de azi.

S-a ajuns mult prea departe, iar felul în care s-au luat deciziile în ultima perioadă spune totul despre ruptura dintre ceea ce promiteam oamenilor și ceea ce vedem acum în interiorul partidului”, a scris Lucian Bode, pe pagina de Facebook .

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