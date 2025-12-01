La prima recepție de Ziua Națională a României, oferită de Nicușor Dan, ca președinte, controversatul său prieten și strateg Matei Păun, și-a făcut imediat apariția. Omul de afaceri apropiat de Nicușor Dan s-a întreținut în Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu mai mulți invitați.

Matei Păun lucrează cu Nicușor Dan din 2012.

„Prima mea interacțiune în 2012, la prima campanie. A fost destul de scurtă, i-am făcut o donație, undeva între 1.000 și 2.000 de euro. E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea”, a spus Matei Păun, într-un interviu recent.

Ulterior, influența sa asupra lui Dan a devenit tot mai mare, potrivit multor relatări de presă, astfel că în campania la Președinție din 2025, Nicușor Dan a fost întrebat constant despre relația sa cu Matei Păun.

”Este aşa, o MITOLOGIE care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Nu va avea o poziție la Cotroceni”, a spus de fiecare dată, când a fost întrebat, Nicușor Dan.

Multe relatări din presă au arătat că 50% din donațiile primite de Nicușor Dan s-au făcut prin firma controlată prin interpuși de „sfătuitorul” Mihai Păun.

Matei Păun are o experiență de 20 de ani în consultanță financiară și managementul activelor în Europa de Est și fostele republici sovietice.

A studiat în SUA, Viena și Germania iar în prezent desfășoară activități la compania Bank România Investment (Balkan Advisory Company) și are activități în Belarus.

La anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2024, Matei Păun a distribuit articole care ar fi susținut activitățile Rusiei și spuneau că Occidentul ar fi de vină pentru tot, după ce a impus sancțiuni.

„Au fost numeroase momente de-a lungul anilor în care eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta, mi se pare normal să fie așa. Eu cred că după alegeri sunt foarte multe persoane care încearcă să își aroge sau să își asume anumite roluri/zone de responsabilitate/influență, e un fenomen firesc și des întâlnit, nu numai la noi. Dar e important să separăm acest fenomen de realitate, în final. Așa cum l-am cunoscut și îl cunosc, e o persoană foarte independentă în gândire și nu cred că este o surpriză să spun acest lucru. Tot timpul a hotărât și gândit conform analizelor și valorilor sale. Am încercat să conving oameni să doneze, în anumite situații da (am reușit), în altele nu. Nu e ușor să convingi oameni să se depărteze de bani, dar am încercat asta. Există un număr de oameni care au donat mai mult sau împrumutat în timpul campaniei. Trebuie să ne uităm la istoricul lui Nicușor. A fost primar 5 ani, au fost oameni care l-au ajutat din punct de vedere financiar în 2 campanii, în 2020 și 2024, întrebarea mea ar fi: ce dovezi am avea că aceste favoruri s-ar fi răsplătit? Eu cred că nu avem vreo dovadă, ar fi răspunsul cel mai clar”, a spus Matei Păun într-un interviu recent.

Matei Păun a explicat și relațiile sale cu Rusia:

„În Rusia discutam cu firmele de brokeraj cu care interacționam, firme de avocatură, firme în care investeam. Ne întâlneam cu directori financiari (…) Mai interacționam cu presa, ziariști, străini. Și cu oameni care ar fi putut să ne ajute să înțelegem mai bine dinamica politică, economică a țărilor respective. M-am întors în 97, decizia a fost luată pentru că fondul voia să investească și în România și Bulgaria. Am interacționat cu multe firme de brokeraj, pentru că ele sunt interfața unui astfel de fond. M-am întâlnit cu oameni de la Bursă, din presă, afaceriști. Am avut o întâlnire cu președintele Constantinescu”.

„Nu va avea o poziție la Cotroceni. Este aşa, o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament”, a spus în campania prezidențială Nicușor Dan despre relația sa cu Matei Păun.

AUTORUL RECOMANDĂ: