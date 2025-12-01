Prima pagină » Actualitate » Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni. Omul din umbra lui Nicusor Dan, celebru pentru declarațiile pro-ruse și pentru afacerile în statele satelit ale Kremlinului

Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni. Omul din umbra lui Nicusor Dan, celebru pentru declarațiile pro-ruse și pentru afacerile în statele satelit ale Kremlinului

Bianca Dogaru
01 dec. 2025, 17:52, Actualitate
Controversatul Matei Păun participă la recepția de Ziua Națională, de la Palatul Cotroceni. Omul din umbra lui Nicusor Dan, celebru pentru declarațiile pro-ruse și pentru afacerile în statele satelit ale Kremlinului
Galerie Foto 3

La prima recepție de Ziua Națională a României, oferită de Nicușor Dan, ca președinte, controversatul său prieten și strateg Matei Păun, și-a făcut imediat apariția. Omul de afaceri apropiat de Nicușor Dan s-a întreținut în Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu mai mulți invitați.

Matei Păun lucrează cu Nicușor Dan din 2012.

„Prima mea interacțiune în 2012, la prima campanie. A fost destul de scurtă, i-am făcut o donație, undeva între 1.000 și 2.000 de euro. E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea”, a spus Matei Păun, într-un interviu recent.

Ulterior, influența sa asupra lui Dan a devenit tot mai mare, potrivit multor relatări de presă, astfel că în campania la Președinție din 2025, Nicușor Dan a fost întrebat constant despre relația sa cu Matei Păun.

”Este aşa, o MITOLOGIE care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Nu va avea o poziție la Cotroceni”, a spus de fiecare dată, când a fost întrebat, Nicușor Dan.

Multe relatări din presă au arătat că 50% din donațiile primite de Nicușor Dan s-au făcut prin firma controlată prin interpuși de „sfătuitorul” Mihai Păun.

Matei Păun are o experiență de 20 de ani în consultanță financiară și managementul activelor în Europa de Est și fostele republici sovietice.

A studiat în SUA, Viena și Germania iar în prezent desfășoară activități la compania Bank România Investment (Balkan Advisory Company) și are activități în Belarus.

La anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2024, Matei Păun a distribuit articole care ar fi susținut activitățile Rusiei și spuneau că Occidentul ar fi de vină pentru tot, după ce a impus sancțiuni.

„Au fost numeroase momente de-a lungul anilor în care eu sau echipa am fi propus o direcție și el a ales alta, mi se pare normal să fie așa. Eu cred că după alegeri sunt foarte multe persoane care încearcă să își aroge sau să își asume anumite roluri/zone de responsabilitate/influență, e un fenomen firesc și des întâlnit, nu numai la noi. Dar e important să separăm acest fenomen de realitate, în final. Așa cum l-am cunoscut și îl cunosc, e o persoană foarte independentă în gândire și nu cred că este o surpriză să spun acest lucru. Tot timpul a hotărât și gândit conform analizelor și valorilor sale. Am încercat să conving oameni să doneze, în anumite situații da (am reușit), în altele nu. Nu e ușor să convingi oameni să se depărteze de bani, dar am încercat asta. Există un număr de oameni care au donat mai mult sau împrumutat în timpul campaniei. Trebuie să ne uităm la istoricul lui Nicușor. A fost primar 5 ani, au fost oameni care l-au ajutat din punct de vedere financiar în 2 campanii, în 2020 și 2024, întrebarea mea ar fi: ce dovezi am avea că aceste favoruri s-ar fi răsplătit? Eu cred că nu avem vreo dovadă, ar fi răspunsul cel mai clar”, a spus Matei Păun într-un interviu recent.

Matei Păun a explicat și relațiile sale cu Rusia:

„În Rusia discutam cu firmele de brokeraj cu care interacționam, firme de avocatură, firme în care investeam. Ne întâlneam cu directori financiari (…) Mai interacționam cu presa, ziariști, străini. Și cu oameni care ar fi putut să ne ajute să înțelegem mai bine dinamica politică, economică a țărilor respective. M-am întors în 97, decizia a fost luată pentru că fondul voia să investească și în România și Bulgaria. Am interacționat cu multe firme de brokeraj, pentru că ele sunt interfața unui astfel de fond. M-am întâlnit cu oameni de la Bursă, din presă, afaceriști. Am avut o întâlnire cu președintele Constantinescu”.

„Nu va avea o poziție la Cotroceni. Este aşa, o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament”, a spus în campania prezidențială Nicușor Dan despre relația sa cu Matei Păun.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACUM Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa
20:18
Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa
EXCLUSIV Povestea neștiută a colonelului (r) Ion Vasile Banu, de-o vârstă cu Unirea, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler
19:33
Povestea neștiută a colonelului (r) Ion Vasile Banu, de-o vârstă cu Unirea, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler
FLASH NEWS Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din Bucureşti. Un copil a ajuns la spital
19:05
Două tramvaie s-au ciocnit într-o intersecție din Bucureşti. Un copil a ajuns la spital
VIDEO La două zile de când au fost aprinse, multe dintre luminițele festive s-au și ars deja. Marile bulevarde ale Bucureștiului rămân, unul câte unul, în beznă
18:58
La două zile de când au fost aprinse, multe dintre luminițele festive s-au și ars deja. Marile bulevarde ale Bucureștiului rămân, unul câte unul, în beznă
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
„Să îi concedieze imediat”. Mesajul vehement adresat de 1 Decembrie către Nicușor Dan de un fost consilier al lui Traian Băsescu
Mediafax
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Putea T. rex să înoate?
EXCLUSIV Un ministru și un șef DSP se ceartă, iar 100.000 de oameni stau ca niște refugiați în casele lor, fără apă, în plină iarnă. DSP: „Nu se va încălca legea. Există riscul să infectăm rețeaua de apă dacă furnizăm apă nepotabilă” / Buzoianu: „Nu vreți, e treaba dumneavoastră”
20:19
Un ministru și un șef DSP se ceartă, iar 100.000 de oameni stau ca niște refugiați în casele lor, fără apă, în plină iarnă. DSP: „Nu se va încălca legea. Există riscul să infectăm rețeaua de apă dacă furnizăm apă nepotabilă” / Buzoianu: „Nu vreți, e treaba dumneavoastră”
EXTERNE Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas
20:03
Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas
CONTROVERSĂ Măsuri dure anunțate de primarul din Alba Iulia, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit. Ce se va întâmpla cu aprobările pentru manifestațiile de Ziua Națională: „Ar trebui să se ruşineze”
18:56
Măsuri dure anunțate de primarul din Alba Iulia, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit. Ce se va întâmpla cu aprobările pentru manifestațiile de Ziua Națională: „Ar trebui să se ruşineze”
SPORT FCSB a făcut primul transfer al iernii. Andre Duarte a semnat. Detaliile contractului
18:55
FCSB a făcut primul transfer al iernii. Andre Duarte a semnat. Detaliile contractului
FLASH NEWS Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
18:34
Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
18:27
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu

Cele mai noi