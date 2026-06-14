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Mesajul unui liberal după mișcarea de forță a lui Nicușor Dan cu desemnarea de premier Veștea (PNL): „Nu mor caii când vor câinii”

Mesajul unui liberal după mișcarea de forță a lui Nicușor Dan cu desemnarea de premier Veștea (PNL): „Nu mor caii când vor câinii”
Florin Roman e susținut de grupul parlamentar PNL
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Deputatul PNL Florin Roman a transmis un mesaj, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier al României.

Duminică dimineață,  Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia l-a desemnat premier al României pe Adrian Veștea, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide.

„Nu mor caii când vor câinii!”

La scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier al României, au apărut și primele reacții din mediul politic. Printre cei care au comentat decizia s-a numărat și deputatul PNL Florin Roman. Într-o postare publicată pe Facebook, deputatul a transmis un mesaj.

„Nu mor caii când vor câinii! Și nici liberalii când vrea sistemul!”, a scris deputatul liberal pe rețeaua de socializare.

Reacția deputatului vine după ce varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier nu a obținut susținerea necesară din partea partidelor.

Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat

„Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele pro europene să îmi dea votul. Am fost rezonabil, deschis, să găsesc susținerea pentru un guvern. Nu am găsit această atitudine la partide și îmi pare rău. Le mulțumesc celor care au acceptat să fie miniștri. Am speranța că nouă cabinet va putea convinge”, a spus Eugen Tomac.

De asemenea, Eugen Tomac i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea pe care i-a acordat-o, dar și  tuturor celor care l-au susținut în această perioadă.

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook. 

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