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Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele

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Președintele Nicușor Dan a explicat de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României. Șeful statului a spus că a considerat mai bună varianta unui premier independent de partidele politice. 

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Nicușor Dan a explicat că politica reprezintă capacitatea de a negocia, ierarhiza și a subliniat că este o meserie care se învață în timp. Oficialul a mai spus că în contextul alianței care s-a rupt, a considerat că un politician este o variantă mai bună decât cea a unui economist.

„Contrar aparențelor, politica este o meserie. Capacitatea de a negocia, de a ierarhiza, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partidele, aste e o meserie și de aceea, dat fiind faptul contextul complicat, am considerat că un politician e mai bun decât un economist care nu a avut de a face cu economiști tot timpul”, a spus președintele României. 

„Singura soluție logică a fost aceea a unui premier independent de partide”

Președintele României a subliniat că Eugen Tomac a fost varianta preferată datorită independenței sale față de partidele parlamentare. De asemenea, Nicușor Dan a explicat că prima opțiune a fost aceea a unui guvern politic, dar a explicat că această variantă a picat din cauza faptului că partidele nu au venit cu o majoritate conturată.

Eugen Tomac și Nicușor Dan / Foto – Mediafax

„Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai buna. Prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate contrurată. Am înțeles și contradicțiile și atunci singura soluție logică a fost aceea a unui premier independent de partide”.

Chestionat dacă în acest moment are siguranța unui majorități în Parlament și de ce Tomac nu a fost mai repede desemnat, președintele Nicușor Dan a spus că „au fost mai multe tipuri de consultări informale”.

„Toate discuțiile au luat timp până s-a formulat o înțelegere. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor….Cred că din partea mea a fost fair față de partide și cred că în momentul acesta e singura soluție”, a adăugat Nicușor Dan.

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