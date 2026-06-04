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Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”

Nicușor Dan:
Foto FB Nicușor Dan
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L-am desemnat astăzi pe Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele, este prima postare a lui Nicușor Dan, după evenimentul de la Cotroceni.

Singura soluție posibilă este un premier care să fie independent de formațiunile politice din Parlament, repetă Președintele la indigo discursul de la desemnare.

Un premier care să reușească prin discuții individuale

Un premier care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care majoritatea cetățenilor a votat-o în mai 2025. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, păstrarea stabilității financiare, finalizarea cât mai bună a PNRR și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și limitarea corupției.

Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care are experiența politică de a discuta cu fiecare dintre acestea, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme.

Este un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate d; e la partide. Eugen Tomac are independența, experiența și valorile care îl recomandă pentru poziția de premier, postează la indigo Nicușor Dan discursul de la Cotroceni.

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