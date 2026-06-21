Vicepremierul Oana Gheorghiu a ilustrat intrarea în PNL, pe Facebook, cu o poză în care apărea alături de Ilie Bolojan. Viitorul vicepreședinte al partidului a postat însă o imagine mai veche, de la depunerea jurământului, la Cotroceni. Imaginea este decupată dintr-o fotografie în care mai era un personaj. Nimeni altul decât Nicușor Dan. Personajul care părea să asigure funcționarea Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.

După disoluția proiectului, Oana Gheorghiu s-a angajat public în proiectul politic al premierului demis Ilie Bolojan și a postat aceeași imagine care transmite solidaritate pe partea pro-occidentală, doar că l-a forfecat discret pe Nicușor Dan.

„Am luptat mereu pentru o Românie mai bună și mai dreaptă.

Am protestat în stradă, zile și nopți la rând, împotriva abuzurilor.

Am aprins lumina în companiile de stat și am arătat cum sunt prăduite bogățiile țării.

Nu mi-am propus vreodată să ocup o funcție publică și cred că cea mai importantă funcție pe care trebuie să ne-o asumăm în țara asta este aceea de cetățean implicat.

Însă haosul în care România a fost împinsă m-a făcut să înțeleg că timpul nu mai are răbdare cu noi.

Este nevoie de o schimbare profundă a politicii din țara noastră. Este nevoie ca politicienii să înțeleagă că au datoria să slujească oamenii, nu buzunarul propriu.

Nu mâine și nu anul viitor. Astăzi și acum.

În consecință, am acceptat propunerea lui Ilie Bolojan de a face parte din echipa sa în Partidul Naţional Liberal. Sunt alături de el și de toți românii cinstiți care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor și reașezarea țării pe drumul cel bun”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook, lângă poza din care Nicușor Dan a fost eliminat.

Oana Gheorghiu ar putea fi propulsată chiar în a doua zi de când e membru în PNL în funcția de vicepreședinte al partidului. Practic, nici nu se va usca cerneala pe carnetul de partid până la instalarea în prezidiul PNL.

Obicei preluat de la USR?

Obiceiul de a decupa personaje din poze nu e chiar nou pe scena politică românească. Și USR-iștii se scot unii pe alții din poze. Nu cu mult timp în urmă, Diana Buzoianu și-a eliminat un coleg de partid, dintr-o poză cu Victor Rebengiuc. Din poza de 3 au mai rămas 2 și un umăr.